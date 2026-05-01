Disfruta de tu música y tus videos vayas donde vayas

El sistema de imagen y video Philips CED1700 con pantalla de 17,8 cm (7") WVGA (800 x 480 píxeles) es la mejor opción de entretenimiento para tu automóvil. Disfruta de películas y música desde diferentes fuentes sin perder nunca una llamada gracias al receptor Bluetooth® incorporado.