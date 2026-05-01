ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto en la parte delantera
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Imagen principal

Descontinuado

Audio y video para el automóvil

CED1700/00

Disfruta de tu música y tus videos vayas donde vayas

El sistema de imagen y video Philips CED1700 con pantalla de 17,8 cm (7") WVGA (800 x 480 píxeles) es la mejor opción de entretenimiento para tu automóvil. Disfruta de películas y música desde diferentes fuentes sin perder nunca una llamada gracias al receptor Bluetooth® incorporado.

Ver todos los beneficios

Disfruta de tu música y tus videos vayas donde vayas

  • 17,8 cm (7")

  • Bluetooth

  • DVD

Cámara con modo retrovisor para más seguridad

Cámara con modo retrovisor para más seguridad

USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para reproducción de música y video

USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para reproducción de música y video

Gran capacidad de transferencia de archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música, videos y fotos mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC.

El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente

El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente

Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.