Descontinuado
CED1700/00
Disfruta de tu música y tus videos vayas donde vayas
El sistema de imagen y video Philips CED1700 con pantalla de 17,8 cm (7") WVGA (800 x 480 píxeles) es la mejor opción de entretenimiento para tu automóvil. Disfruta de películas y música desde diferentes fuentes sin perder nunca una llamada gracias al receptor Bluetooth® incorporado.
17,8 cm (7")
Bluetooth
DVD
Gran capacidad de transferencia de archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música, videos y fotos mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC.
Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.
Opiniones