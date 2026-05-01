Descontinuado
CEM3100/00
Disfruta de música en vivo en tu automóvil
Disfruta a todo volumen de la música almacenada en tu iPhone, iPod, CD o dispositivo USB. El sistema de audio para automóviles Philips te ofrece una estética pantalla LCD a todo color con retroiluminación personalizable y MAX Sound para graves más potentes.
Para iPod y iPhone
USB
CD
La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.
Opiniones