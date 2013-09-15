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Descontinuado

CarStudioSistema de audio para automóviles

CEM5100/00

3.1

| (8) Opiniones

Disfruta de música en vivo en tu automóvil

Disfruta de la música desde diferentes fuentes con el sistema para automóviles Philips CEM5100. Con el receptor Bluetooth® puedes escuchar la música de tu teléfono móvil y atender llamadas importantes, y además los paneles frontales desmontables con sistema antirrobo te ofrecen más seguridad.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfruta de música en vivo en tu automóvil

  • Bluetooth

  • Para iPod y iPhone

  • USB

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo

Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo

Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas tu iPod o iPhone. Puedes conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además puedes cargar tu iPod o iPhone mientras reproduces música y disfrutas de tus temas favoritos sin tener que preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

Panel frontal desmontable y con abertura hacia abajo para más seguridad antirrobos

Panel frontal desmontable y con abertura hacia abajo para más seguridad antirrobos

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 5

8

Opiniones

15/09/2013

Argentina

Argentina

Es fantástico!!!!

Muy completo, buen sonido, buen diseño. En principio cuesta encontrar funciones, por ejemplo lograr que quede fijo en un color y no cambie a cada segundo, para evitar distracción... pero luego... una maravilla!!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CEM5100 Sistema de audio para automóviles

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20/03/2015

Chile

Chile

muy buena pero tiene un problema

Me gusto mucho la radio, pero tiene un problema, cuando escucho radio FM el sonido cambia como de tono, en momentos se escucha estereo, perfecto, pero despues como que cambia a mono y se escucha como sin tonos. Esto ocurre cada 10 minutos. La radio es buena pero no se si es falla de maquina o funciona asi.

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02/09/2013

Argentina

Argentina

Excelente producto

estoy conforme con desempeño, sonido y diseño. producto recomenbable.

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