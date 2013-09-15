Descontinuado
CEM5100/00
Disfruta de música en vivo en tu automóvil
Disfruta de la música desde diferentes fuentes con el sistema para automóviles Philips CEM5100. Con el receptor Bluetooth® puedes escuchar la música de tu teléfono móvil y atender llamadas importantes, y además los paneles frontales desmontables con sistema antirrobo te ofrecen más seguridad.
Bluetooth
Para iPod y iPhone
USB
Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas tu iPod o iPhone. Puedes conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además puedes cargar tu iPod o iPhone mientras reproduces música y disfrutas de tus temas favoritos sin tener que preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.
3.1
de 5
8
Opiniones
Gise2012
15/09/2013
Argentina
Es fantástico!!!!
Muy completo, buen sonido, buen diseño. En principio cuesta encontrar funciones, por ejemplo lograr que quede fijo en un color y no cambie a cada segundo, para evitar distracción... pero luego... una maravilla!!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CEM5100 Sistema de audio para automóviles
Sí, recomiendo este producto
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Marbaeza
20/03/2015
Chile
muy buena pero tiene un problema
Me gusto mucho la radio, pero tiene un problema, cuando escucho radio FM el sonido cambia como de tono, en momentos se escucha estereo, perfecto, pero despues como que cambia a mono y se escucha como sin tonos. Esto ocurre cada 10 minutos. La radio es buena pero no se si es falla de maquina o funciona asi.
Sí, recomiendo este producto
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Rober35
02/09/2013
Argentina
Excelente producto
estoy conforme con desempeño, sonido y diseño. producto recomenbable.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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