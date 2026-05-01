Descontinuado
CSP652/00
Tu sistema de música portátil
Disfruta de tu música con potencia y sin distorsiones con el sistema de altavoces para automóviles Philips CSP652 de 16,5 cm. Con una potencia máxima de 300 W y una red externa cruzada que restablece los detalles con alta fidelidad, la música es más nítida que nunca.
16,5 cm (6,5")
Bidireccional
300 W
Los sonidos de alta frecuencia son direccionales. Para poder disfrutar de un sonido óptimo es necesario orientar el tweeter en la dirección correcta. Los tweeters del sistema de altavoces para automóviles de Philips son giratorios, lo que te permite ajustar su posición hasta 90 grados y direccionar el mejor sonido a tus oídos, independientemente del lugar del automóvil en el que instales los altavoces.
Durabilidad y rendimiento estable incluso en condiciones extremas
El caucho butílico de gran capacidad de respuesta conecta el diafragma del woofer a la estructura del altavoz para formar un sistema de suspensión envolvente. Cuando una señal sonora llega al cono interno del woofer, la cubierta de caucho butílico, que ofrece flexibilidad a pesar de su dureza, mantiene el cono en su posición para protegerlo de las potentes fuerzas ascendentes o descendentes que se generan cuando la señal es fuerte. Gracias a esta técnica, el woofer puede soportar el efecto de los potentes compases y brindar una respuesta suave para los tonos graves con una distorsión mínima, incluso en altavoces compactos.
Opiniones