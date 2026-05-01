Descontinuado
DLC2103U/00
Cable USB A a micro-USB de 1,2 m (4 pies)
Cargá y conectá tu teléfono con este cable USB-A a micro-USB. Funciona con tu cargador USB de pared o cargador de auto existentes y es excelente como repuesto o sustitución de los cables normales.
Llevalo con vos, guardalo en el escritorio o sustituí el que perdiste para que puedas conectarte y cargar cuando lo necesites.
Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.
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