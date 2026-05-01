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Descontinuado

Cable USB a micro USB

DLC2518N/97

Cable micro USB de 1,2 m para sincronización y carga

Mantenelo cargado y conectado: cargá tus dispositivos con micro USB y sincronizá también tu smartphone con la PC para cargar o descargar actualizaciones fácilmente con este cable. Es ideal tenerlo a mano como práctico cable adicional o de repuesto.

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Cable de nailon trenzado, funda de metal

Cable micro USB de 1,2 m para sincronización y carga

  • Sincronización y carga

  • 1,2 metros (4 pies)

Cable micro USB incluido para conectar y cargar

El cable micro-USB a USB 2.0 incluido se utiliza con teléfonos móviles, cámaras digitales y otros dispositivos portátiles con una conexión micro-USB. Llévalo contigo, ponlo en tu escritorio o sustituye el que perdiste de manera que siempre puedas conectarlo y cargarlo cuando lo necesites.

Un buen repuesto o reemplazo para tener siempre a mano

Tené el cable USB siempre a mano para estar listo para descargar contenidos, actualizar el dispositivo o cargarlo desde una fuente USB.

Compatible con cargadores USB para auto o de pared

Compatible con cualquiera de tus fuentes de alimentación USB (de pared, para auto o de computadora) para cargar fácilmente el dispositivo cuando lo necesites.

Especificaciones técnicas

Manuales y documentación

Folleto comercial localizado

  • PDF archivo, 178.2 kB
  • 25 March 2024

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