Descontinuado
DLK3422NB/00
Montaje magnético para el automóvil
Proporcioná una experiencia de ajuste de 360 grados con el ajuste con bola de direccionamiento. Asegurá el montaje al automóvil con el adhesivo 3M incluido.
Succión magnética
Este soporte puede girarse 360 grados, lo que permite colocar el dispositivo vertical u horizontalmente para un mejor acceso y una fácil visualización en el automóvil.
Este soporte para el automóvil está equipado con una potente succión magnética. Ofrece una experiencia de ajuste móvil de 360 grados. El montaje para el automóvil, a su vez, está bien fijado a la superficie del automóvil con adhesivo 3M.
Opiniones