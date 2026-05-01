Descontinuado
DLK3425NB/00
Montaje magnético para el automóvil
Proporciona una experiencia de ajuste de 360 grados con el montaje esférico de dirección ajustable. Fijá el montaje de forma segura en la ventilación de aire acondicionado del automóvil. La superficie magnética ofrece un montaje seguro en tu iPhone. (iPhone 12 o 13 con montaje magnético)
Rejilla de ventilación
Succión magnética
para iPhone serie 12 y 13
Este soporte puede girarse 360 grados, lo que permite colocar el dispositivo vertical u horizontalmente para un mejor acceso y una fácil visualización en el automóvil.
Este soporte para el automóvil está equipado con una potente succión magnética. Ofrece una experiencia de ajuste móvil de 360 grados. El montaje para el automóvil, a su vez, está bien fijado a la superficie del automóvil con adhesivo 3M.
Opiniones