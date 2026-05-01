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Cargador inalámbrico Qi

DLP9230NW/00

Cargador inalámbrico 3 en 1

Cargue inalámbricamente su smartphone, su reloj y sus AirPods a la vez con este dispositivo de carga rápida. 15 W de potencia máxima para reducir el tiempo de carga de su dispositivo móvil. 2,5 W y 5 W para cargar su reloj y sus AirPods respectivamente.

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Carga rápida

Cargador inalámbrico 3 en 1

  • 15 W

  • Carga rápida

  • Carga inalámbrica Qi

Tecnología inalámbrica Qi

La tecnología Qi de carga inalámbrica se utiliza ampliamente en teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles. Los cargadores inalámbricos de Philips funcionan con teléfonos y otros dispositivos compatibles con la tecnología inalámbrica Qi. Solo poné los dispositivos en la base y disfrutá de una experiencia de carga sin hacer ningún esfuerzo.

Diseño antideslizante

Diseño antideslizante para sujetar el teléfono en la posición deseada y evitar que se deslice por la vibración del teléfono.

Carga inalámbrica rápida de 15 W

Cargá tu teléfono móvil con la carga inalámbrica rápida de 15 W.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. La velocidad de carga depende de las condiciones de carga, incluido el dispositivo host y el adaptador de alimentación.