DLP9231NW/00
Cargador inalámbrico 3 en 1
Cargue inalámbricamente su smartphone, su reloj y sus AirPods a la vez con este dispositivo de carga rápida. 15 W de potencia máxima para reducir el tiempo de carga de su dispositivo móvil. 2,5 W y 5 W para cargar su reloj y sus AirPods respectivamente.
15 W
Carga rápida
Carga inalámbrica Qi
La tecnología Qi de carga inalámbrica se utiliza ampliamente en teléfonos inteligentes y otros dispositivos portátiles. Los cargadores inalámbricos de Philips funcionan con teléfonos y otros dispositivos compatibles con la tecnología inalámbrica Qi. Solo poné los dispositivos en la base y disfrutá de una experiencia de carga sin hacer ningún esfuerzo.
Diseño antideslizante para sujetar el teléfono en la posición deseada y evitar que se deslice por la vibración del teléfono.
Cargá tu teléfono móvil con la carga inalámbrica rápida de 15 W.
Opiniones
La velocidad de carga depende de las condiciones de carga, incluido el dispositivo host y el adaptador de alimentación.