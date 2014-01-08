Descontinuado
DS3010/37
Obsesión por el sonido
En el escritorio o en cualquier otro lugar, este increíble sistema te ofrece un sonido nítido para que crees tu propio clima personal. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC y elige entre la alimentación por CA o batería para más flexibilidad.
para iPod/iPhone
Alimentado con batería/CA
Conexión, reproducción de audio, sincronización y carga. Ahora puedes disfrutar de la música favorita de tu iPhone o iPod mientras se carga y se sincroniza con la PC por USB. Disfruta de un sonido de calidad superior con una increíble comodidad y escucha tus canciones favoritas durante horas sin preocuparte por quedarte sin batería.
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4.0
de 5
2
Opiniones
Hugo3090
08/01/2014
España
Excelente relación calidad/precio
Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3010 altavoz base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DS3010 altavoz base
catacatalina94
18/08/2016
Chile
Producto obsoleto
hasta hace un año amaba mi parlante lo usaba todo el día todos los días hasta que tuve que cambiar a iphone 5 y la entrada ya no sirve, compre un adaptador pero no sirve con este producto a diferencia de con otros parlantes philips, y me di cuenta que actualizaron el modelo a iphone 5 pero yo ya tengo el parlante y me gustaria saber si tienen un adaptador especial para este modelo que garantice que servirá y de este modo se evita que el producto se vuelva obsoleto
Esta reseña se realizó para DS3010 Altavoz con base
Esta reseña se realizó para DS3010 Altavoz con base