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Descontinuado

Microcadena

DTM3155/12

4

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Sonidos que se adaptan a tu hogar

Compatible con el conector Lightning del iPhone 5, además de transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, el microsistema de Philips libera tu música con el detalle y los graves potentes que ofrece la tecnología wOOx.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Sonidos que se adaptan a tu hogar

  • Bluetooth® aptX

  • con conector Lightning

  • USB, CD, FM

  • 50 W máx., radiador de bajos

Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Simplemente seleccioná la emisora que querés presintonizar y mantené presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

USB directo para reproducción en MP3/WMA

USB directo para reproducción en MP3/WMA

Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

Entrada de audio para reproducción de música portátil

Entrada de audio para reproducción de música portátil

La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda, ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

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3
2
1

24/02/2015

España

España

Excelente diseño, pequeña pega

El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DTM3155 Microsistema de música

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Esta reseña se realizó para DTM3155 Microsistema de música

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