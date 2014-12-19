Descontinuado
Graves potentes
Disfruta de la mejor experiencia sonora gracias a microaltavoces de excelente calidad y refuerzo de graves ajustable. Ligeros y robustos, estos audífonos se han diseñado para durar y llevarlos cómodamente durante más tiempo.
Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm
Supraurales
Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves y un sonido potentes. El control ajustable de graves te permite adaptar la experiencia de sonido según tus preferencias cada vez que quieras.
El control ajustable de refuerzo de graves te permite conseguir el nivel ideal de graves para cada canción. Escucha música cómo y dónde quieras.
Un exclusivo diseño plegable te permite plegar los audífonos FX en una bola para facilitar su transporte y almacenamiento.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
VPLGames
19/12/2014
España
Excelentes auriculares por un precio ajustado
Tienen muy buenos materiales como cuero y acero, destacan por su comodidad y su practicidad a pesar de ser unos auriculares bastante grandes. Son circumaurales (rodean toda la oreja) y ofrecen un buen aislamiento del ruido exterior. El potenciador de graves incorporado es muy útil para escuchar música (digamos que mejora tu música), y no reverbera como yo suponía al comprarmelos. Tienen muy buena calidad de audio, y me ha sorprendido el volumen al que llegan. Pones el volumen al máximo y casi se podrían utilizar de altavoces. Su microfono es bueno y tiene control remoto para pasar de canción y demas funciones. Vale la pena comprarlos, aunque si vas justo de dinero tal vez te resulten un poco caros.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX5MBK Auriculares con micrófono
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FX5MBK Auriculares con micrófono