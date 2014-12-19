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Descontinuado

Audífonos con micrófono

FX5MBK/00

5

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Graves potentes

Disfruta de la mejor experiencia sonora gracias a microaltavoces de excelente calidad y refuerzo de graves ajustable. Ligeros y robustos, estos audífonos se han diseñado para durar y llevarlos cómodamente durante más tiempo.

Ver todos los beneficios

con diseño plegable ligero

Graves potentes

  • Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm

  • Supraurales

Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves enriquecidos y un sonido potente

Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves y un sonido potentes. El control ajustable de graves te permite adaptar la experiencia de sonido según tus preferencias cada vez que quieras.

Control ajustable de refuerzo de graves para unos graves perfectos

El control ajustable de refuerzo de graves te permite conseguir el nivel ideal de graves para cada canción. Escucha música cómo y dónde quieras.

Diseño plegable compacto para transportarlos y guardarlos fácilmente

Un exclusivo diseño plegable te permite plegar los audífonos FX en una bola para facilitar su transporte y almacenamiento.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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Resumen

100%

ha recomendado este producto

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19/12/2014

España

España

Excelentes auriculares por un precio ajustado

Tienen muy buenos materiales como cuero y acero, destacan por su comodidad y su practicidad a pesar de ser unos auriculares bastante grandes. Son circumaurales (rodean toda la oreja) y ofrecen un buen aislamiento del ruido exterior. El potenciador de graves incorporado es muy útil para escuchar música (digamos que mejora tu música), y no reverbera como yo suponía al comprarmelos. Tienen muy buena calidad de audio, y me ha sorprendido el volumen al que llegan. Pones el volumen al máximo y casi se podrían utilizar de altavoces. Su microfono es bueno y tiene control remoto para pasar de canción y demas funciones. Vale la pena comprarlos, aunque si vas justo de dinero tal vez te resulten un poco caros.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX5MBK Auriculares con micrófono

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FX5MBK Auriculares con micrófono

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