Máximo rendimiento, día tras día

Para unos resultados perfectos día tras día, necesita una plancha que nunca le falle. Esta práctica plancha de vapor Philips le ofrece una excelente relación calidad-precio y durabilidad, cuenta con la nueva base SteamGlide, con salida abundante de vapor continuo, y una función de limpieza de sarro fácil de usar.