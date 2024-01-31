Elimina las pelusas de tela
Adecuado para todas las prendas
2 baterías Philips AA incluidas
La gran superficie de la hoja garantiza que se cubra un área más grande de la prenda cada vez, por lo que se necesitan menos pasadas para hacer que se vea como nueva otra vez
Las hojas giran hasta 8800 vueltas/min para una eliminación rápida y eficaz de las pelusas en sus prendas
El depósito en el que se almacenan las pelusas es fácil de retirar y vaciar.
Premios
4.8
de 5
50
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Maria F
31/01/2024
Chile
Super bueno
Me llegó hoy. Lo usé en dos prendas de distinto materiales y funcionó super bien, quedaron como nuevas. Fácil y rápido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 500 GC026/00 Quitapelusas eléctrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 500 GC026/00 Quitapelusas eléctrico
miranpam
28/03/2022
Chile
Empleado de Philips
Mas que un quitapelusas es un renovador de prendas
[Employee of philipsglobal] lo amo!!! todos mis polerones y sueters ahora se ven como nuevos, de verdad es perfecto... antes he tenido muchos de otras marcas, creo que al menos 6 pero todos funcionaban solo un par de horas y luego ya no era lo mismo... en cambio este es lo mejor. lo he usado muchisimo y funciona perfecto
Ventajas
compacto y realmente funciona para lo que esta hecho
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 500 GC026/00 Quitapelusas eléctrico
Sí, recomiendo este producto
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fer/
02/09/2024
Argentina
El mejor invento
lo uso todo el tiempo, es lo mas!! Estoy felizzzz.
Ventajas
todo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Serie 500 GC026/00 Quitapelusas eléctrico
Sí, recomiendo este producto
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