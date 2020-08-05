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Descontinuado

Hairclipper series 5000Cortadora

HC5450/15

4.1

| (115) Opiniones | 86% ha recomendado este producto

Máquina para el cabello serie 5000: 2 veces más rápida*

La máquina para cortar el cabello serie 5000 se creó para durar y ofrecer un buen rendimiento. La innovadora unidad de corte, las duraderas cuchillas de titanio y el peine para el cabello ajustable se diseñaron para proporcionar un corte rápido y elegante en todo momento.

Ver todos los beneficios

con tecnología DualCut para un corte más rápido y elegante

Máquina para el cabello serie 5000: 2 veces más rápida*

  • Hojas de titanio

  • 24 posiciones de longitud

  • 90 min de uso inalámbrico/1 h de carga

  • Peine para niños

Elemento de corte con doble afilación con fricción reducida

Elemento de corte con doble afilación con fricción reducida

Recorta cualquier tipo de cabello con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina una unidad de recorte con doble afilado e ingeniería de baja fricción. La innovadora unidad de recorte se diseñó para ofrecer el mejor rendimiento en todo momento y corta el cabello el doble de rápido que una cortadora de cabello normal de Philips. Además, cuenta con un resistente protector de acero inoxidable que ofrece una durabilidad definitiva.*

Cuchillas extra afiladas para obtener un resultado más preciso

Cuchillas extra afiladas para obtener un resultado más preciso

Obtén un recorte perfecto y seguro con cuchillas de acero autoafilables con revestimiento de titanio, creadas para un rendimiento duradero de forma constante.

Es fácil seleccionar y bloquear en 24 posiciones de largo: 0,5 a 23 mm

Es fácil seleccionar y bloquear en 24 posiciones de largo: 0,5 a 23 mm

Gira la rueda de zoom para seleccionar y bloquear de forma sencilla la longitud que desees, con 23 posiciones de longitud de entre 1 y 23 mm y una precisión de 1 mm entre cada longitud. O bien, puedes utilizarlo sin el peine recortador para un recorte al ras de 0.5 mm.

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4.1

de 5

115

Opiniones

86%

ha recomendado este producto

05/08/2020

Chile

Chile

Excelente producto

Es un excelente producto fácil de manipular incluso para los inexpertos..... Le corte el pelo a mi hijo de 3 años y por fin no se asustó con el ruido, tu puedes ir variando el largo sin necesidad de cambiar los cepillos, muy fácil y cómoda, el precio lo vale! Sobretodo en época de pandemia!!. Totalmente recomendable. Estoy feliz con mi compra

Ventajas

Comodidad en el uso y rapidez de corte

Contras

Podría mejorar el sistema de limpieza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora

Fecha de uso 2020-07-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora

Fecha de uso 2020-07-04

10/09/2019

Chile

Chile

Comprador verificado

Era lo que esperaba

Fácil se usar, cómoda y fácil de maniobrar ajuste de niveles de corte sin tener que cambiar piezas, en un poco más de un mes ya la he usado 2 veces y eso me ha significado un gran ahorro en peluquero, se está pagando sola rápidamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora

Fecha de uso 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora

Fecha de uso 2018-08-10

28/04/2019

Chile

Chile

producto muy fácil de usar

Cumple con las expectativa de lo que esperaba como producto y para lo que será usado. Fácil uso, diseño muy estilizado, permite cómodo agarre.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora

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