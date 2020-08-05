Descontinuado
Máquina para el cabello serie 5000: 2 veces más rápida*
La máquina para cortar el cabello serie 5000 se creó para durar y ofrecer un buen rendimiento. La innovadora unidad de corte, las duraderas cuchillas de titanio y el peine para el cabello ajustable se diseñaron para proporcionar un corte rápido y elegante en todo momento.
Hojas de titanio
24 posiciones de longitud
90 min de uso inalámbrico/1 h de carga
Peine para niños
Recorta cualquier tipo de cabello con nuestra avanzada tecnología DualCut, que combina una unidad de recorte con doble afilado e ingeniería de baja fricción. La innovadora unidad de recorte se diseñó para ofrecer el mejor rendimiento en todo momento y corta el cabello el doble de rápido que una cortadora de cabello normal de Philips. Además, cuenta con un resistente protector de acero inoxidable que ofrece una durabilidad definitiva.*
Obtén un recorte perfecto y seguro con cuchillas de acero autoafilables con revestimiento de titanio, creadas para un rendimiento duradero de forma constante.
Gira la rueda de zoom para seleccionar y bloquear de forma sencilla la longitud que desees, con 23 posiciones de longitud de entre 1 y 23 mm y una precisión de 1 mm entre cada longitud. O bien, puedes utilizarlo sin el peine recortador para un recorte al ras de 0.5 mm.
4.1
de 5
115
Opiniones
86%
ha recomendado este producto
05/08/2020
Chile
Excelente producto
Es un excelente producto fácil de manipular incluso para los inexpertos..... Le corte el pelo a mi hijo de 3 años y por fin no se asustó con el ruido, tu puedes ir variando el largo sin necesidad de cambiar los cepillos, muy fácil y cómoda, el precio lo vale! Sobretodo en época de pandemia!!. Totalmente recomendable. Estoy feliz con mi compra
Ventajas
Comodidad en el uso y rapidez de corte
Contras
Podría mejorar el sistema de limpieza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora
Fecha de uso 2020-07-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora
Fecha de uso 2020-07-04
10/09/2019
Chile
Comprador verificado
Era lo que esperaba
Fácil se usar, cómoda y fácil de maniobrar ajuste de niveles de corte sin tener que cambiar piezas, en un poco más de un mes ya la he usado 2 veces y eso me ha significado un gran ahorro en peluquero, se está pagando sola rápidamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora
Fecha de uso 2018-08-10
freden55
28/04/2019
Chile
producto muy fácil de usar
Cumple con las expectativa de lo que esperaba como producto y para lo que será usado. Fácil uso, diseño muy estilizado, permite cómodo agarre.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 5000 HC5450/15 Cortadora
Comparado con el modelo anterior de Philips