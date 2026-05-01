Descontinuado
HP4940/00
1600 W
Plegable
Voltaje mundial
Bolso para viajes
Este secador de 1600 W crea un flujo de aire óptimo y una suave potencia para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.
La velocidad y el calor pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las tres posiciones diferentes te aseguran peinados precisos y con personalidad.
Este secador dispone de un mango plegable que reduce su tamaño para que puedas guardarlo fácilmente en los lugares más pequeños y para transportarlo vayas donde vayas.