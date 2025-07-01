Descontinuado
Asistencia técnica
HP6609/01
Descontinuado
¿Puedo evitar el vello subcutáneo con mi depiladora de Philips?
No puedo cambiar a la velocidad II con la depiladora Philips
¿Por qué mi depiladora de Philips tiene dos velocidades?
¿Cuánto tiempo lleva la depilación con mi depiladora de Philips?
¿Cómo puedo utilizar el adaptador para levantar el vello de mi depiladora Philips?
¿Puedo utilizar la depiladora Philips sin cable?
¿Cómo se utiliza el adaptador opti-start de la depiladora Philips?
¿Qué longitud de corte debo utilizar en la depiladora Philips?
¿Cuánto tiempo dura la piel depilada?
¿Cómo se cambia el cabezal depilador de Philips?
¿Cuándo y cómo debo limpiar mi depiladora de Philips?
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