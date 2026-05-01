Descontinuado
HP8316/00
Terapia de brillo para obtener un cabello suave y sedoso
La plancha para el cabello Philips KeraShine con tecnología iónica y revestimiento de queratina te ayuda a obtener un cabello hermoso y el estilo que quieres en menos tiempo. Las placas extralargas se diseñaron para el cabello largo o grueso y para minimizar el daño.
Ceramic Keratin
Ionic Care
Placas extra grandes
Disfruta con el estilo y la protección de la tecnología SilkPro Care de Philips. Sus placas más lisas que la seda se deslizan por tu cabello con una temperatura optimizada, lo que minimiza la fricción y genera una menor exposición al calor, para un cabello suave, sedoso y hermosamente alisado.
Esta plancha para el cabello tiene placas cerámicas con queratina para darle a tu cabello una suavidad y un brillo increíbles en cada pasada.
Dale a tu cabello un cuidado al instante con el tratamiento iónico. Los iones con carga negativa eliminan la estática, acondicionan tu cabello y suavizan las cutículas para intensificar el brillo y la suavidad. El resultado: un cabello liso y sin frizz con un brillo espectacular.
Opiniones