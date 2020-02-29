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Descontinuado

EssentialPlancha para el pelo

HP8321/00

4.6

| (49) Opiniones | 98% ha recomendado este producto

Cabello liso y brillante más fácil

Placas de cerámica largas con turmalina diseñadas especialmente para un modelado fácil y rápido

Ver todos los beneficios

Cabello liso y brillante más fácil

  • Revestimiento cerámico con turmalina

  • Placas largas de 100 mm

  • 210 °C para modelar el pelo

Placas cerámicas con turmalina

Placas cerámicas con turmalina

Las placas cerámicas con turmalina se deslizan suavemente por el pelo para dar un aspecto brillante y sin frizz.

Placas largas de 100 mm para lograr un alisado rápido y fácil

Placas largas de 100 mm para lograr un alisado rápido y fácil

Las placas largas de 100 mm permiten un mejor contacto con el cabello y ayudan a lograr un alisado perfecto de manera más sencilla y en menos tiempo.

Temperatura de moldeado de 210 °C para un modelado sencillo

Temperatura de moldeado de 210 °C para un modelado sencillo

La alta temperatura te permite cambiar el modelado del pelo para conseguir el aspecto que querés.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

49

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

2

29/02/2020

España

España

Excelente

Pues nada la plancha funciona ala perfección y plancha muy bien quedaron contentos y sastisfechos de regalo gracias Saludos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

Sí, recomiendo este producto

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29/03/2019

España

España

Rapidez y buen resultado

Estás planchas de pelo Philips son muy fáciles de manejar, alisan el pelo muy bien y en poco tiempo. Calientan bastante mejor dar dos pasadas que una despacito para no quemar el pelo.También permiten hacer ondas. Me gustan mucho. El pelo queda con mucho brillo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

Sí, recomiendo este producto

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28/03/2019

España

España

MARAVILLOSA

Siempre había querido tener un pelo liso en menos de 15 minutos ( hablando de una melena por debajo de los hombros) y Philips lo ha conseguido. También es un alisado que dura incluso despues de dormir y moverte toda la noche.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

Sí, recomiendo este producto

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