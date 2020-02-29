Descontinuado
Cabello liso y brillante más fácil
Placas de cerámica largas con turmalina diseñadas especialmente para un modelado fácil y rápido
Revestimiento cerámico con turmalina
Placas largas de 100 mm
210 °C para modelar el pelo
Las placas cerámicas con turmalina se deslizan suavemente por el pelo para dar un aspecto brillante y sin frizz.
Las placas largas de 100 mm permiten un mejor contacto con el cabello y ayudan a lograr un alisado perfecto de manera más sencilla y en menos tiempo.
La alta temperatura te permite cambiar el modelado del pelo para conseguir el aspecto que querés.
4.6
de 5
49
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Sibarytas
29/02/2020
España
Excelente
Pues nada la plancha funciona ala perfección y plancha muy bien quedaron contentos y sastisfechos de regalo gracias Saludos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
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Gemuca77
29/03/2019
España
Parte de la promoción
Rapidez y buen resultado
Estás planchas de pelo Philips son muy fáciles de manejar, alisan el pelo muy bien y en poco tiempo. Calientan bastante mejor dar dos pasadas que una despacito para no quemar el pelo.También permiten hacer ondas. Me gustan mucho. El pelo queda con mucho brillo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
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Laumunvaz
28/03/2019
España
Parte de la promoción
MARAVILLOSA
Siempre había querido tener un pelo liso en menos de 15 minutos ( hablando de una melena por debajo de los hombros) y Philips lo ha conseguido. También es un alisado que dura incluso despues de dormir y moverte toda la noche.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
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