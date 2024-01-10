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Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

HQ6970/16

4.7
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
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Opiniones

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4.7

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

10/01/2024

Central América

Central América

Durabilidad

Me gusta porque aún después de 7 años y medio todavía funciona bien.

Ventajas

Práctica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Afeitadora eléctrica en seco

13/06/2026

México

México

13 años me duro, exelente producto muy buena elección

Ventajas

Muy buena calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Date of Use 2013-02-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Date of Use 2013-02-28

15/05/2012

España

España

Muy buen producto

Después de años de afeitarme de la forma tradicional decidí probar con máquinas eléctricas, realmente he quedado sorprendido con esta, por su suavidad, buen corte y su batería interminable, solucionó mis problemas de afeitado, rápida, fácil y económica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6970/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

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