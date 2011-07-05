Descontinuado
Afeitado cómodo y al ras
Esta afeitadora te ofrece un exclusivo sistema de precisión y es completamente lavable. Tiene cabezales ultradelgados con ranuras para afeitar los vellos más largos y orificios para afeitar las barbas más cortas.
Carga rápida
La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.
Los cabezales de afeitado de Philips se adaptan a la piel y facilitan un contacto suave y un afeitado más cómodo.
4.0
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Carles90
05/07/2011
España
Se ajusta a las necesidades
Es una afeitadora versátil, fácil de limpiar y de usar, cumple todas las necesidades básicas perfectamente, el precio debería ser algo más reducido. Destaca que pueda usarse directamente con cable, el uso único de batería es incluso un defecto en algunas afeitadoras.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7360 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7360 Afeitadora eléctrica
Jordi
09/11/2010
España
Una máquina muy confortable
Encuentro que esta máquina de afeitar es muy suave, mucho más suave que un modelo anterior también de Phillips. Con respecto a este modelo anterior, lo que echo en falta es que cuando la batería está a punto de agotarse no suene un pitido, ya que a veces la señal luminosa no la aprecias. Por último decir que el invento del cabezal lavable es fabuloso ya que después del afeitado la guardo siempre impecable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7360 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7360 Afeitadora eléctrica