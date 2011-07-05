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  • Afeitado cómodo y al ras
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Descontinuado

7000 seriesAfeitadora eléctrica

HQ7360

4

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Afeitado cómodo y al ras

Esta afeitadora te ofrece un exclusivo sistema de precisión y es completamente lavable. Tiene cabezales ultradelgados con ranuras para afeitar los vellos más largos y orificios para afeitar las barbas más cortas.

Ver todos los beneficios

Afeita incluso los vellos más cortos

Afeitado cómodo y al ras

  • Carga rápida

Sistema de corte de precisión

Sistema de corte de precisión

La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.

Cómodos cabezales de afeitado

Cómodos cabezales de afeitado

Los cabezales de afeitado de Philips se adaptan a la piel y facilitan un contacto suave y un afeitado más cómodo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

05/07/2011

España

España

Se ajusta a las necesidades

Es una afeitadora versátil, fácil de limpiar y de usar, cumple todas las necesidades básicas perfectamente, el precio debería ser algo más reducido. Destaca que pueda usarse directamente con cable, el uso único de batería es incluso un defecto en algunas afeitadoras.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7360 Afeitadora eléctrica

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Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7360 Afeitadora eléctrica

09/11/2010

España

España

Una máquina muy confortable

Encuentro que esta máquina de afeitar es muy suave, mucho más suave que un modelo anterior también de Phillips. Con respecto a este modelo anterior, lo que echo en falta es que cuando la batería está a punto de agotarse no suene un pitido, ya que a veces la señal luminosa no la aprecias. Por último decir que el invento del cabezal lavable es fabuloso ya que después del afeitado la guardo siempre impecable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 7000 Series HQ7360 Afeitadora eléctrica

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