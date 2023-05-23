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Shaver series 5000Cabezales de afeitado

SH50/50

4.2
| (14) Opiniones | 90% ha recomendado este producto
Vuelva a dejar su afeitadora como nueva
En dos años, los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos del rostro. Reemplace los cabezales de la afeitadora y vuelva a obtener un rendimiento del 100 %. Compatible con las afeitadoras serie 5000, 6000 y AquaTouch.
Ver todos los beneficios

Cambie los cabezales cada 2 años para obtener mejores resultados

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  • Cuchillas MultiPrecision

  • Se adapta a S5000 (S5xxx), excepto S55xx

  • Se adapta a AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx)

  • Se adapta a S6000 (S6xxx)

  • Se adapta a PowerTouch (PT8xx, PT7xx)

Cabezales de repuesto para las afeitadoras serie 5000 y 6000

Cabezales de repuesto para las afeitadoras serie 5000 y 6000

Los cabezales de repuesto SH50 son compatibles con las afeitadoras serie 5000 (S5xxx), excepto S55xx, serie 6000 (S6xxx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx, S5xxx) y PowerTouch (PT8xx, PT7xx).

Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos

Reemplaza los cabezales de afeitado en solo dos pasos

Las afeitadoras más recientes de Philips disponen de un recordatorio de reemplazo integrado en forma de símbolo de la unidad de afeitado. Este símbolo se ilumina e indica el momento en el que hay que cambiar los cabezales de afeitado.

Cabezales de afeitado fáciles de reemplazar

Cabezales de afeitado fáciles de reemplazar

1. Para abrir la afeitadora, presioná el botón de “liberación”. 2. Para quitar los anillos de retención, girá hacia la izquierda. 3. Extraé los cabezales de afeitado antiguos y colocá los repuestos cuidadosamente; comprobá que los cabezales estén perfectamente alineados. 4. Para reemplazar los anillos de retención y asegurarlos, girá el tope hacia la derecha. 5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic cuando está en su posición.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

14

Opiniones

90%

ha recomendado este producto

3

23/05/2023

España

España

Comprador verificado

Cuchillas de muy larga duración.

El juego original de cuchillas ha durado 8 años utilizándolo a diario. Es un producto de alta calidad.

Ventajas

Duración y eficacia

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

28/03/2022

España

España

Comprador verificado

Estupendas

Las compré para mi marido y está encantado, no le tiran ni hacen daño. Sin duda volveré a comprar los recambio.

Ventajas

No tiran

Contras

Nada

Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

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06/01/2022

España

España

Comprador verificado

Genial!! Desde hace muchos años.

Desde hace muchos años estoy muy contento con la maquinilla de afeitar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Sí, recomiendo este producto

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