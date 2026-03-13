Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Pure Essentials Collection Licuadora
Descontinuado
Asistencia técnica
HR2084/90
Ir a la tienda
Inicia sesión o crea una cuenta
Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.
Important Information Manual Philips Pure Essentials Collection Blender - English (US)
User Manual Philips Pure Essentials Collection Blender - English (US)
Todas (4)
¿Puedo echar ingredientes hirviendo en la jarra de la batidora?
¿Cuál es la manera más sencilla de limpiar la jarra de la batidora?
¿Cómo puedo evitar las salpicaduras durante la mezcla?
¿Cómo puedo agregar ingredientes cuando la batidora está funcionando?
Todos los ingredientes se han pegado a las paredes de la jarra y la cuchilla no llega a tocarlos.
La batidora de Philips se bloquea durante el procesamiento