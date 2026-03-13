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¿Puedo echar ingredientes hirviendo en la jarra de la batidora?
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¿Cómo puedo evitar las salpicaduras durante la mezcla?
¿Cómo puedo agregar ingredientes cuando la batidora está funcionando?
La jarra de la batidora gotea. ¿Qué debo hacer?
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Sale espuma de la batidora. ¿Qué he hecho mal?
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