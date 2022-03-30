(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Recibí la Batidora de Vaso Serie 3000 (HR2291/01) como parte de una prueba de producto organizada por Philips y en todo momento he podido probar el producto y escribir mi impresión sobre el mismo de manera libre. La Batidora venía dentro de una caja y en ella se podía encontrar perfectamente embaladas tres partes: el vaso batidora, la tapadera del mismo y la base enchufable del motor. El vaso es de cristal, resistente y aún así no es pesado, algo que es para mí un punto a su favor ya que en muchas ocasiones este tipo de batidoras son pesadas y cuesta verter el contenido. Cuenta con medidor de cantidades. La tapadera tiene un tapón de plástico transparente en la parte central lo cual resulta muy útil para poder ir incorporando a la elaboración ingredientes de manera progresiva y en cualquier momento. El soporte de la batidora cuenta con unas ventosas en la parte delantera para poder adherirlo a la superficie en la que estemos trabajando y así evitar derrames. Tiene una rueda en la cual podemos ajustar dos potencias diferentes. Personalmente, quedé sorprendida por la velocidad de la primera potencia ya que es bastante alta. Sí que es importante tener en cuenta cuando vayamos a utilizarla que encaje bien el vaso en la base con un "click" ya que si no es así el sistema de seguridad de la batidora la bloquea y hace que no podamos usarla. En realidad es muy útil ya que en caso de no estar bien encajada podría salirse de la base, derramándose el contenido. En mi caso utilicé la batidora para realizar tres elaboraciones distintas: un batido de fresa y plátano, la masa de unas magdalenas de avena y un gazpacho de tomate. Las tres elaboraciones salieron genial, es por eso que destaco la versatilidad del producto porque en un inicio creía que únicamente podría usarlo con productos blandos o líquidos y sin embargo su potencia y la velocidad de batido permiten procesar masas relativamente densas. En el caso de las magdalenas de avena, por ejemplo, podemos encontrar dátiles que son un alimento duro, y quedaron totalmente diluidos. Para mí eso es un punto fuerte ya que con un solo producto puedes conseguir diferentes recetas sin tener que echar mano de más utensilios que ocupen un sitio innecesario. Una vez que la terminas de usar puedes lavarla en el lavavajillas, lo cual teniendo en cuenta el ritmo de vida que llevamos es de mucha utilidad. Sí que es cierto que eché en falta una potencia un poco más leve para cantidades pequeñas o para elaboraciones que no necesiten tanto batido. Por lo demás el producto para mi es un 10. Añadiría además que en ningún momento se calienta durante su uso, por muy prolongado que este sea, algo que me ha pasado con otras batidoras similares y es muy desagradable. Dejo aquí las imágenes de la primera elaboración que hice: el batido de fresas y plátano.