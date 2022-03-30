Mezclas suaves sin grumos en 45 segundos*
Diseñado para mejorar sus batidos diarios, este sistema le ofrece todo lo que necesita para procesar los ingredientes e incluso picar hielo con la potencia eléctrica de 600 W y el óptimo rendimiento de las cuchillas. Obtendrá una mezcla homogénea con el mínimo esfuerzo y en muy poco tiempo.
Sistema ProBlend
Capacidad máxima de 2 l
Capacidad efectiva de 1,25 l
2 posiciones de velocidad + Pulse
Jarra de cristal
Utilice el sistema ProBlend y la función Pulse para picar cubos de hielo en trozos finos en apenas 45 segundos**. Perfecta para las bebidas frías y los batidos de su preferencia, ideal para postres especiales.
Elabore una amplia gama de bebidas y permita la rápida preparación de ingredientes para sus comidas favoritas con 2 posiciones de velocidad y la función Pulse para elegir. Utilícela para ingredientes que provienen de hierbas, especias y verduras, para moler café e incluso picar hielo para hacer un delicioso batido frío.
Sirve hasta 6 bebidas (en vaso de vidrio de 200 mL) gracias a su capacidad efectiva de 1,25 L.***
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4.7
de 5
15
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
DAJZ7
30/03/2022
España
Empleado de Philips
Cómoda y eficiente, para amantes de los batidos
[Employee of philipsglobal] Es una batidora comodísima y muy sencilla. Ocupa poco espacio, por lo que es ideal para cocinas pequeñas. Tanto los materiales del cuerpo como el cristal de la jarra son de calidad y parecen duraderos. En mi caso la utilizo para hacerme batidos para ir al gimnasio en los que combino frutas, proteina y a veces hielo (el cual pica sin problema) Un productazo!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 Series HR2291/01 Batidora ProBlend Crush Tech de 600 W y 2 l
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 Series HR2291/01 Batidora ProBlend Crush Tech de 600 W y 2 l
AngelTala
21/02/2022
España
Batidora compacta con calidad profesional
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) La potencia de la batidora y la calidad de las cuchillas ofrecen un resultado increíble, muy fino y muy suave, tanto en las recetas más sencillas como batidos, como en las más exigentes, como el salmorejo el resultado impecable, fino y suave, con los tomates sin pelar no ha dejado ni una sola mijita y ha pasado el test de los paladares más exigentes (mis hijos) Destacar dos aspectos super importantes para mi, el seguro que impide poner la máquina en funcionamiento si el vaso no está bien colocado y la fuerza de las ventosas que agarran muy bien la batidora a la encimera haciendo que el ruido y la vibración sean mínimas.
Esta reseña se realizó para 3000 Series HR2291/01 Batidora ProBlend Crush Tech de 600 W y 2 l
Esta reseña se realizó para 3000 Series HR2291/01 Batidora ProBlend Crush Tech de 600 W y 2 l
Kiah
17/02/2022
España
Sorprendida con los resultados
(Esta reseña se ha recibido a través de una promoción.) Llevo tiempo usando batidoras de este tipo tanto en casa como en mi negocio y he de decir que me ha sorprendido gratamente. Dos puntos que destacó sobre el resto son, el sistema de cierre de la tapa, me parece fantástico no tener que estar todo el tiempo sujetando la tapa por miedo a que salga despedida y se derrame el contenido de la jarra, y lo mejor es el sistema para desmontar las cuchillas, para limpiar es maravilloso y lo facilita muchísimo. La velocidad a la que pica el hielo es asombrosa, y mucho menos ruidosa que otras de características similares. Es bastante ligera y se limpia muy fácilmente. Por ponerle una pega, la junta que va entre las cuchillas y el vaso queda un poco holgada y se cae constantemente, aunque no afecta al sellado del vaso, La he usado para hacer purés de frutas para mi bebé y los deja con una textura suave, cremosa y sin grumos. Muy contenta con la experiencia.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 Series HR2291/01 Batidora ProBlend Crush Tech de 600 W y 2 l
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 3000 Series HR2291/01 Batidora ProBlend Crush Tech de 600 W y 2 l
Probada en modo MAX con varias recetas
Si se usan vasos de 200 ml