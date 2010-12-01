Descontinuado
2 modos
2 cabezales de cepillado
El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ofrece una limpieza dinámica inigualable, suave y profunda entre los dientes y en las encías.
Cabezal de cepillo de goma diseñado para proteger los dientes de los más pequeños
Aumenta el tiempo de cepillado poco a poco durante 90 días, llegando hasta los 2 minutos recomendados por los dentistas
4.3
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
MAHA
01/12/2010
España
producto especialmente util para niños
este cepillo está realmente pensado para facilitar el cuidado dental de niños; muy facil de usar con señales acústicas que indican el momento de cambiar a otra área de la dentadura y con una potencia regulable que ayuda a acostumbrarse a su uso de forma rápida y sencilla. Gracias a Sonicare el cepillado se ha convertido en un momento de diversión. Una gran elección
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush
mimi
05/01/2017
España
bien pero mejorable
Lo recıcí hace poco, a mi hija le encanta y es buena manera para que empieze a cepillarse sola pero hay que vigilar que lo haga bien y ayudarla. Mi mayor crítica es que el cepillo es a partir de 4 años pero NO İNCLUYE CABEZAL PARA ESA EDAD. Viene sólo con uno para niños a partir de 7 años. Fue un chasco tener que esperar unos días despues de regalarselo para poder utilizarlo fınalmente. Y los cabezales son MUY CAROS!!! Prefiero comprar los originales a la imitación china pero Philips podria hacer un esfuerzo en este sentido tambien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/07 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/07 Cepillo dental eléctrico sónico
carmendp
04/06/2015
España
Comprador verificado
cepillo para niños
Esta muy bien para los niños. Los sonidos les ayudan a tener un buen habito de limpieza de dientes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/07 Cepillo dental eléctrico sónico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/07 Cepillo dental eléctrico sónico
que con un cepillo manual
Se basa en dos períodos de cepillados de 2 minutos al día, en modo Estándar