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Descontinuado

Philips Sonicare For KidsCepillo dental eléctrico sónico

HX6311/02

4.3
| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Incúlcales el hábito de un cepillado saludable
El cepillo eléctrico Philips Sonicare HX6311/02 para la sonrisa de los más pequeños
Ver todos los beneficios

Cepillo de dientes eléctrico para niños

Incúlcales el hábito de un cepillado saludable

  • 2 modos

  • 2 cabezales de cepillado

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

La acción de limpieza dinámica de Sonicare conduce el fluido entre los dientes

El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ofrece una limpieza dinámica inigualable, suave y profunda entre los dientes y en las encías.

Cabezal de cepillo de goma diseñado para proteger los dientes de los más pequeños

Cabezal de cepillo de goma diseñado para proteger los dientes de los más pequeños

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KidTimer ayuda a aumentar el tiempo de cepillado

KidTimer ayuda a aumentar el tiempo de cepillado

Aumenta el tiempo de cepillado poco a poco durante 90 días, llegando hasta los 2 minutos recomendados por los dentistas

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

01/12/2010

España

España

producto especialmente util para niños

este cepillo está realmente pensado para facilitar el cuidado dental de niños; muy facil de usar con señales acústicas que indican el momento de cambiar a otra área de la dentadura y con una potencia regulable que ayuda a acostumbrarse a su uso de forma rápida y sencilla. Gracias a Sonicare el cepillado se ha convertido en un momento de diversión. Una gran elección

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/02 Sonic electric toothbrush

05/01/2017

España

España

bien pero mejorable

Lo recıcí hace poco, a mi hija le encanta y es buena manera para que empieze a cepillarse sola pero hay que vigilar que lo haga bien y ayudarla. Mi mayor crítica es que el cepillo es a partir de 4 años pero NO İNCLUYE CABEZAL PARA ESA EDAD. Viene sólo con uno para niños a partir de 7 años. Fue un chasco tener que esperar unos días despues de regalarselo para poder utilizarlo fınalmente. Y los cabezales son MUY CAROS!!! Prefiero comprar los originales a la imitación china pero Philips podria hacer un esfuerzo en este sentido tambien.

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Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/07 Cepillo dental eléctrico sónico

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04/06/2015

España

España

Comprador verificado

cepillo para niños

Esta muy bien para los niños. Los sonidos les ayudan a tener un buen habito de limpieza de dientes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para For Kids HX6311/07 Cepillo dental eléctrico sónico

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Avisos legales

  1. que con un cepillo manual

  2. Se basa en dos períodos de cepillados de 2 minutos al día, en modo Estándar