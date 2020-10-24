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Philips Sonicare For Kids Cepillo dental eléctrico sónico
Descontinuado
Asistencia técnica
HX6311/02
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¿Por qué necesita permisos la aplicación Sonicare?
¿Qué cabezal de cepillado es el adecuado para mi cepillo dental Sonicare?
¿Qué indican los pilotos de estado de la batería del cepillo dental Sonicare?
¿Puedo sustituir la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
¿Mi Philips Sonicare solo funciona durante unos pocos cepillados?