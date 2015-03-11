Descontinuado
Pack de 2
tamaño estándar
Con rosca
Este cabezal del cepillo Philips Sonicare tiene un perfil contorneado para ajustarse naturalmente a la forma de sus dientes para una limpieza profunda.
La tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare expulsa agua entre los dientes, y sus movimientos fragmentan el sarro y lo remueven para ofrecer una excepcional limpieza diaria.
Los cabezales del cepillo Philips Sonicare serie E se enroscan y sueltan del mango para un ajuste seguro y un mantenimiento y una limpieza fáciles.
4.1
de 5
12
Opiniones
82%
ha recomendado este producto
dani38
11/03/2015
Chile
Buen producto
Cumple la funcion que tiene, es rapido de facil manejo, facil recambio del cabezal, carga facil
Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads
Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads
ebuski92
10/12/2013
España
Buena
cabezales duraderos y una relación calidad precio muy buena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads
MUARILLA
06/03/2013
España
ES UN CEPILLO MUY EFECTIVO
a PESAR DE HACERME UNA LIMPIEZA BUCAL CADA MEDIO AÑO, SIEMPRE SE ME HABIA ACUMULADO SARRO, DESDE QUE USO ESTE CEPILLO YA PRACTICAMENTE NO SE ME ACUMULA SARRO. DEJA UNA DENTADURA CON UN EFECTO DE MUY LIMPIA.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads