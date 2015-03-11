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  • Potencia clásica. Limpieza clásica.
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Descontinuado

Philips Sonicare e-SeriesCabezales para cepillos sónicos estándar

HX7002/05

4.1
| (12) Opiniones | 82% ha recomendado este producto
Potencia clásica. Limpieza clásica.
Se recomienda Philips Sonicare E-Series para aquellos que se enfocan en una remoción efectiva de la placa todos los días.
Ver todos los beneficios

Un inicio fresco para una mejor higiene bucal

Potencia clásica. Limpieza clásica.

  • Pack de 2

  • tamaño estándar

  • Con rosca

Nuestro clásico cabezal del cepillo

Nuestro clásico cabezal del cepillo

Este cabezal del cepillo Philips Sonicare tiene un perfil contorneado para ajustarse naturalmente a la forma de sus dientes para una limpieza profunda.

Tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare

Tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare

La tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare expulsa agua entre los dientes, y sus movimientos fragmentan el sarro y lo remueven para ofrecer una excepcional limpieza diaria.

Diseño de sistema con rosca para Essence, Elite, Xtreme, Advance

Diseño de sistema con rosca para Essence, Elite, Xtreme, Advance

Los cabezales del cepillo Philips Sonicare serie E se enroscan y sueltan del mango para un ajuste seguro y un mantenimiento y una limpieza fáciles.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

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Opiniones

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4.1

de 5

12

Opiniones

82%

ha recomendado este producto

2

11/03/2015

Chile

Chile

Buen producto

Cumple la funcion que tiene, es rapido de facil manejo, facil recambio del cabezal, carga facil

Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

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10/12/2013

España

España

Buena

cabezales duraderos y una relación calidad precio muy buena.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

06/03/2013

España

España

ES UN CEPILLO MUY EFECTIVO

a PESAR DE HACERME UNA LIMPIEZA BUCAL CADA MEDIO AÑO, SIEMPRE SE ME HABIA ACUMULADO SARRO, DESDE QUE USO ESTE CEPILLO YA PRACTICAMENTE NO SE ME ACUMULA SARRO. DEJA UNA DENTADURA CON UN EFECTO DE MUY LIMPIA.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

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