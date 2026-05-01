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Descontinuado

LED Inspection lampsLámpara de capó con cable CBL50

LPL24X1

Aumente la visibilidad, trabaje mejor

La lámpara LED para capó Philips ofrece una potente salida luminosa de 900 lúmenes para garantizar la iluminación completa de tu área de trabajo. Con su soporte telescópico ajustable, la lámpara LED para capó Philips permite iluminar cualquier motor o compartimento interior.

Ver todos los beneficios

Herramienta de iluminación profesional

Aumente la visibilidad, trabaje mejor

  • LED de alta calidad

  • Empaque de: 1

  • Soporte telescópico con ganchos

  • Diseño ultradelgado

Ángulo del haz ancho: hasta 100°

Ángulo del haz ancho: hasta 100°

El ángulo del haz ancho de 100° te permite centrarte en una parte específica y disfrutar de la cantidad de luz adecuada que necesitas.

Resistente cubierta de aluminio

Resistente cubierta de aluminio

La carcasa resistente se diseñó para entornos laborales difíciles y cumple con IK07

Soporte flexible que se extiende desde 1,2 hasta 1,7 metros

Soporte flexible que se extiende desde 1,2 hasta 1,7 metros

Soporte flexible que se extiende desde 1,2 hasta 1,7 metros con una suave cubierta que protege la pintura del vehículo para facilitar y flexibilizar su ubicación durante el trabajo.

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