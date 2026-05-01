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Power AlkalineBatería

LR6P10BP/59

Para todos los dispositivos de alto consumo

Tus productos electrónicos, como juguetes electrónicos y dispositivos de audio portátiles, necesitan hoy en día más energía que nunca. Utilízalos durante más tiempo con las baterías alcalinas Power de Philips.

Ver todos los beneficios

Para todos los dispositivos de alto consumo

  • AA

  • Alcalina

Tecnología alcalina ideal para dispositivos que requieren mucha energía

La tecnología alcalina proporciona la potencia que necesitan los dispositivos de alto consumo.

Las pilas alcalinas de Philips contienen 0% de cadmio, mercurio y plomo

Está garantizado que estas pilas de Philips no contienen metales pesados nocivos, como el cadmio, el mercurio y el plomo.

Instrucciones para el usuario fáciles de entender en todos los idiomas

Los símbolos universales para todos los idiomas explican cómo y dónde se puede y se debe usar la pila.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. Para contribuir al medioambiente y la salud humana, utiliza nuestro socio de logística inversa Green Eletron para desechar las pilas de manera responsable. Consulta el sitio web https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obtener información sobre los puntos de recolección.