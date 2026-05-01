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GoSure 5000 seriesGoSure 5101

GS510X1

Tu guardián personal en la carretera

Con alertas de parada y arranque integradas, detección de colisiones y advertencias de fatiga del conductor, el sistema GoSure 5101 de Philips te ayuda a mantenerte a salvo en la carretera.

Ver todos los beneficios

Las alertas inteligentes del conductor te mantienen a salvo

Tu guardián personal en la carretera

  • Recordatorio de parada y marcha

  • Protección de detección de colisión

  • Alerta inteligente de fatiga del conductor

  • Imágenes nítidas de alta definición

Graba automáticamente cuando arrancas el motor

Para que nunca olvides activar la cámara, el sistema GoSure 5101 de Philips comienza a funcionar automáticamente cuando enciendes el motor. Del mismo modo, el dispositivo se apaga automáticamente cuando se apaga el motor. Para que siempre puedas usar tu auto con la seguridad de saber que capturarás todo tu viaje con detalles vívidos de alta definición.

Gracias al detector de colisión con sensor G, tienes la evidencia de video crucial

El sistema GoSure 5101 de Philips está equipado con un módulo de sensor G de 3 ejes que detecta movimiento y activa un modo de grabación de emergencia. Durante una colisión que exceda un determinado umbral de fuerza, el dispositivo bloqueará ese clip de video y lo guardará en una carpeta segura para evitar que se sobrescriba.

El recordatorio de parada y marcha ayuda a prevenir accidentes frustrantes

Cuando te quedas detenido en el tráfico, es fácil distraerse y no darse cuenta de que el automóvil que está adelante se está moviendo de nuevo. Con sensores avanzados y un algoritmo de conciencia espacial, el sistema GS5101 de Philips detecta el movimiento y te avisa sobre el tráfico en movimiento adelante. Esto te permite navegar de manera eficiente los atascos y evitar accidentes frustrantes.

Especificaciones técnicas

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