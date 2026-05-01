Caja térmica portátil equipada con manija y ruedas

Equipada con ruedas PU silenciosas de 6 pulgadas y una manija plegable, es fácil mover la serie TB8000 de Philips hacia y desde su vehículo. Solo tiene que sacar la manija y hacer un giro a través del aeropuerto, como lo haría con una pequeña maleta. El exclusivo diseño de rueda de tres radios también te ayuda a mantenerte equilibrado, lo que ayuda a evitar rayones u otros daños, además de facilitar la limpieza. Las ruedas y el mango mejorados aún pueden soportar una carga de 60 KG, e incluso cuando están completamente cargados, aún pueden subir y bajar 100 pasos sin deformarse ni dañar