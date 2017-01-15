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Descontinuado

Microcadena

MCM1350/12

4.7

| (3) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Dale poder a tus temas

Escucha todas las canciones favoritas de tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. Este microsistema de música de Philips también reproduce MP3-CD y CD-R/RW. La potencia de salida máxima de 30 RMS y los altavoces Bass Reflex ofrecen un sonido potente y unos graves impactantes.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Dale poder a tus temas

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 W

Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso

La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, reléjate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.

USB Direct para reproducir música en MP3 fácilmente

USB Direct para reproducir música en MP3 fácilmente

Con la completa capacidad de transferencia de archivos, podés acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

Entrada de audio para reproducción de música portátil

Entrada de audio para reproducción de música portátil

La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda, ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

3

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

15/01/2017

Peru

Peru

Modelo Philips Mcm 1350 Producto Excelente

Lo adquirí por el tamaño que ocupa poco espacio y al escucharlo superó mis expectativas con la calidad de un aparato grande ¡sonido excelente!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM1350 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

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11/09/2016

México

México

impactante

apesar de su tamao proporciona una potencia sobresaliente y soporta hasta 6 bocinas de mucho mayor potensia aproximadamente 250 whats y un buffeer todo sin bloquearse

Esta reseña se realizó para MCM1350 Microcadena

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11/12/2016

México

México

suena bien pero no muestra los nombres de las canciones mp3

El equipo suena muy bien, a mi sorprendió por lo pequeño del equipo, pero me decepcionó un poco el hecho de que no muestre el nombre de las canciones y las carpetas de los archivos mp3. creo que es un fallo importante, pues al poner una memoria con muchas carpetas es muy difícil encontrar una carpeta o una canción en particular. En general buen equipo, y con un diseño excelente, es muy bonito a la vista.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MCM1350 Microcadena

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