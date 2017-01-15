Descontinuado
Dale poder a tus temas
Escucha todas las canciones favoritas de tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. Este microsistema de música de Philips también reproduce MP3-CD y CD-R/RW. La potencia de salida máxima de 30 RMS y los altavoces Bass Reflex ofrecen un sonido potente y unos graves impactantes.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W
La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, reléjate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.
Con la completa capacidad de transferencia de archivos, podés acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.
La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda, ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
4.7
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Ponchito
15/01/2017
Peru
Modelo Philips Mcm 1350 Producto Excelente
Lo adquirí por el tamaño que ocupa poco espacio y al escucharlo superó mis expectativas con la calidad de un aparato grande ¡sonido excelente!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MCM1350 Microcadena
Sí, recomiendo este producto
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ever
11/09/2016
México
impactante
apesar de su tamao proporciona una potencia sobresaliente y soporta hasta 6 bocinas de mucho mayor potensia aproximadamente 250 whats y un buffeer todo sin bloquearse
Esta reseña se realizó para MCM1350 Microcadena
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carlosf
11/12/2016
México
suena bien pero no muestra los nombres de las canciones mp3
El equipo suena muy bien, a mi sorprendió por lo pequeño del equipo, pero me decepcionó un poco el hecho de que no muestre el nombre de las canciones y las carpetas de los archivos mp3. creo que es un fallo importante, pues al poner una memoria con muchas carpetas es muy difícil encontrar una carpeta o una canción en particular. En general buen equipo, y con un diseño excelente, es muy bonito a la vista.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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