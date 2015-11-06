Descontinuado
Obsesión por el sonido
Sumérgete en un sonido de excelente calidad con el sistema Hi Fi por componentes Philips con tweeter de cúpula de seda. Los estéticos altavoces de madera y la estructura de aluminio optimizan la calidad del sonido y te aseguran mayor precisión y control.
Tweeter con cúpula de seda
100 W
En el espectro de sonido, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, en especial en un volumen bajo. Mediante la activación de la característica de fuerza, los graves y los agudos se amplifican para que puedas gozar de una percepción auditiva global más completa.
La naturaleza nos provee los mejores recursos, y la madera es uno de ellos porque posee características acústicas que la convierten en el material ideal para utilizar en equipos de sonido e instrumentos musicales de gran calidad, como los pianos y violines. Es por eso que estos altavoces están recubiertos de madera, para que puedas disfrutar de una experiencia de sonido con mucha más vida y realismo.
Los tweeters con cúpula de seda permiten obtener un mejor rendimiento que los altavoces convencionales porque están fabricados con seda. Ofrecen mejores propiedades de amortiguación del sonido y su textura suave garantiza una mínima aparición de fallas. Como resultado, se obtiene un sonido suave, cálido y de gran alcance.
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4.2
de 5
5
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Geoclever
06/11/2015
Chile
Diseño hermoso sonido alta fidelidad Heritage sound 7
Equipo cumple con las expectativas de un audio-filio cómodo compacto, excelente sonido puro cristalino se ajusta a los sonidos puros y extra bajo con suaves programaciones que hacen de la música selecta un verdadero deleite al oidor de música. Recomendado!!! solo para entendidos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM772 Sistema Hi-Fi por componentes
Sí, recomiendo este producto
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Jm03
19/10/2014
Chile
Muy prometedor. Vale conocerlo en vivo
Diseño de estilo jovial y fucional Promete buenas prestaciones A la altura de la marca matriz
Sí, recomiendo este producto
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Geoclever
10/11/2017
España
Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido
Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system
Sí, recomiendo este producto
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