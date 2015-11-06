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Descontinuado

Heritage AudioSistema Hi-Fi por componentes

MCM772/12

4.2

| (5) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Obsesión por el sonido

Sumérgete en un sonido de excelente calidad con el sistema Hi Fi por componentes Philips con tweeter de cúpula de seda. Los estéticos altavoces de madera y la estructura de aluminio optimizan la calidad del sonido y te aseguran mayor precisión y control.

Ver todos los beneficios

Disfruta de la música en alta fidelidad

Obsesión por el sonido

  • Tweeter con cúpula de seda

  • 100 W

Con fuerza mejorada en los graves y agudos

En el espectro de sonido, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, en especial en un volumen bajo. Mediante la activación de la característica de fuerza, los graves y los agudos se amplifican para que puedas gozar de una percepción auditiva global más completa.

Altavoces de madera para un sonido excelente y natural

Altavoces de madera para un sonido excelente y natural

La naturaleza nos provee los mejores recursos, y la madera es uno de ellos porque posee características acústicas que la convierten en el material ideal para utilizar en equipos de sonido e instrumentos musicales de gran calidad, como los pianos y violines. Es por eso que estos altavoces están recubiertos de madera, para que puedas disfrutar de una experiencia de sonido con mucha más vida y realismo.

Tweeter con cúpula de seda para un sonido nítido

Tweeter con cúpula de seda para un sonido nítido

Los tweeters con cúpula de seda permiten obtener un mejor rendimiento que los altavoces convencionales porque están fabricados con seda. Ofrecen mejores propiedades de amortiguación del sonido y su textura suave garantiza una mínima aparición de fallas. Como resultado, se obtiene un sonido suave, cálido y de gran alcance.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

5

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

4
3
2

06/11/2015

Chile

Chile

Diseño hermoso sonido alta fidelidad Heritage sound 7

Equipo cumple con las expectativas de un audio-filio cómodo compacto, excelente sonido puro cristalino se ajusta a los sonidos puros y extra bajo con suaves programaciones que hacen de la música selecta un verdadero deleite al oidor de música. Recomendado!!! solo para entendidos

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Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM772 Sistema Hi-Fi por componentes

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19/10/2014

Chile

Chile

Muy prometedor. Vale conocerlo en vivo

Diseño de estilo jovial y fucional Promete buenas prestaciones A la altura de la marca matriz

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10/11/2017

España

España

Heritage Funcional Compacto y calidez en el sonido

Equipo compacto de aluminio, calidez en el sonido, elegante y cajas de palo de rosa con twitter de ceda sencillamente impecable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Heritage Audio MCM772 Component Hi-Fi system

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