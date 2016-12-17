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Descontinuado

Micro sistema clásico de sonido

OTT2000B/12

4.5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Reproduce tus LP de nuevo

El tocadiscos original rememora el legendario Philips AG413 de 1965 y cuenta con un altavoz de alta eficiencia, tocadiscos equilibrado de forma dinámica y transmisión inalámbrica Bluetooth, así como copia USB para grabación MP3.

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con tocadiscos y transmisión de música inalámbrica

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  • Bluetooth®

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Sintonización digital FM y presintonías

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La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

USB Direct para reproducir música en MP3 fácilmente

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Con la completa capacidad de transferencia de archivos, podés acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

La reinterpretación contemporánea del diseño icónico retro

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

17/12/2016

España

España

Regreso al sonido del vinilo

Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OTT2000B Microcadena clásica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OTT2000B Microcadena clásica

25/09/2017

España

España

Excelente Diseño

Excelente diseño, varias funcionalidades, fácil uso. La calidad del sonido es regular.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OTT2000B Microcadena clásica

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