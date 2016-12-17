Descontinuado
Reproduce tus LP de nuevo
El tocadiscos original rememora el legendario Philips AG413 de 1965 y cuenta con un altavoz de alta eficiencia, tocadiscos equilibrado de forma dinámica y transmisión inalámbrica Bluetooth, así como copia USB para grabación MP3.
Bluetooth®
Tocadiscos para LP de vinilo
Grabación de LP, CD y FM en USB
4 W
La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.
Con la completa capacidad de transferencia de archivos, podés acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
SuperMarioBros
17/12/2016
España
Regreso al sonido del vinilo
Es fantástico poder recuperar los vinilos que estaban acumulando polvo en mi estantería. El diseño es precioso y todas las prestaciones adicionales funcionan a las mil maravillas, reuniendo en un mismo dispositivo lo antiguo y lo moderno (USB, conexión Bluetooth) A tener en cuenta: cuidado con los discos que hacen "olas" porque no los vais a poder disfrutar ya que saltan. Las ediciones estilo "picture disc" tampoco son reproducibles porque la aguja resbala.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OTT2000B Microcadena clásica
Sí, recomiendo este producto
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FRADAN
25/09/2017
España
Excelente Diseño
Excelente diseño, varias funcionalidades, fácil uso. La calidad del sonido es regular.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OTT2000B Microcadena clásica
Sí, recomiendo este producto
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