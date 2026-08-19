Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Shaver series 5000 PowerTouch Afeitadora eléctrica en seco
Descontinuado
Asistencia técnica
PT860/14
Ir a la tienda
Registra tu producto
Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).
Manual del usuario
Todas (5)
¿Puedo sustituir la batería incorporada por cualquier tipo de batería recargable disponible en el mercado?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Tengo que cargar la afeitadora más tiempo de lo normal la primera vez?
¿Cuándo debo sustituir el líquido del sistema Jet Clean?
Shaver series 5000Cabezales de afeitado
El sistema Philips Jet Clean no limpia la afeitadora Philips
¿Por qué no puedo colocar la afeitadora en el sistema Jet Clean?
El sistema Jet Clean de Philips muestra niveles de líquido bajos.