ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Shaver series 5000 PowerTouch Afeitadora eléctrica en seco

Descontinuado

Asistencia técnica

Shaver series 5000 PowerTouchAfeitadora eléctrica en seco

PT860/14

Shaver series 5000 PowerTouch Afeitadora eléctrica en seco

Descontinuado

Ir a la tienda

Saca el máximo partido a tu producto

  • Cómo limpiar la afeitadora Philips S5000–S7000 | Guía sencilla paso a paso
    Cómo limpiar la afeitadora Philips S5000–S7000 | Guía sencilla paso a paso

Registra tu producto

Obtén la garantía ampliada

Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).

Registrarme

Manuales y documentación

Manual del usuario

  • PDF archivo, 2.6 MB
  • 14 April 2022

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Solución de problemas