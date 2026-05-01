Sellado perfecto, ajuste perfecto

Un tubo acústico ovalado y tres tamaños de cubiertas de las almohadillas con espuma viscoelástica Comply crean una sellado perfecto. Disfrutarás de cada sutil detalle de tu música, incluso cuando escuchás en entornos más ruidosos. El diseño de los soportes para las orejas mantiene los auriculares en su sitio.