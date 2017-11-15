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ShoqBoxParlante portátil inalámbrico

SB500M/00

4

| (11) Opiniones | 82% ha recomendado este producto

Potencia extrema

El parlante portátil Bluetooth ShoqBox SB500 de Philips, adaptado para la calle, es un grandioso dispositivo de sonido para aquellos que inician las fiestas y que llevan el ritmo a todas partes. La alta potencia extrema se combina con los graves explosivos, mientras las luces LED brillan al ritmo de la música.

Ver todos los beneficios

Potencia extrema

  • Bluetooth®

  • Resistente al agua y a prueba de golpes

  • Luces multicolor

Micrófono integrado para realizar llamadas con manos libres

Ya que cuenta con un micrófono integrado, este parlante también funciona como manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar con él. Ya sea que estés llamando a casa o a tus amigos desde una fiesta, siempre funciona bien.

¡Luces fuera! Pulso LED multicolor al ritmo de la música

¡Luces fuera! Pulso LED multicolor al ritmo de la música

Disfruta de las luces y siente la potencia del ritmo y de los brillantes destellos. Con un diseño exclusivo, los LED de varios colores parpadean al ritmo de la música para animar la fiesta y añadir otra dimensión. Si prefieres bailar en la oscuridad, también puedes hacerlo: pulsa el interruptor y apaga las luces.

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

11

Opiniones

82%

ha recomendado este producto

3
2

15/11/2017

Chile

Chile

Excelente

Sonido muy claro, bajos potentes, las luces le dan movilidad y te invitan a moverte!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500M Parlante portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500M Parlante portátil inalámbrico

07/10/2018

Peru

Peru

Excelente producto

Lo he encontrado en promoción en una tienda de supermercado. Por el precio y el sonido que ofrece, es mas que recomendado el producto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500M Altavoz portátil inalámbrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500M Altavoz portátil inalámbrico

17/07/2020

Argentina

Argentina

Parlante portátil inalámbrico SB500A/00

Es super práctico de conectar. Lo uso en el parque y también en la PC ya que tiene entrada para cable auxiliar. Es potente para su tamaño y para el uso que le doy. Buen tamaño para transportar en un bolso o mochila. La batería aguanta como 3hs y también funciona enchufado cuando se está por agotar.

Ventajas

Facilidad de conexión y portabilidad comoda.

Contras

No avisa cuando se está agotando la batería.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500A Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-03-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500A Parlante portátil inalámbrico

Fecha de uso 2020-03-17

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