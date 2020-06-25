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Nuevo

Philips Avent Pacifierultra air

SCF086/10

4.8

| (245) Opiniones | 98% ha recomendado este producto

Permite que la piel de su bebé respire

Suave y transpirable gracias a sus grandes orificios de ventilación. 9 de cada 10 padres coinciden en que los chupetes ultra air de Philips Avent son cómodos para su bebé**. El alivio reconfortante siempre está al alcance, sin importar quién cuide al bebé. Ahora, con un 80 % de materiales de origen vegetal.*

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Orificios de aire extragrandes para una relajación más cómoda

Permite que la piel de su bebé respire

  • Permite que la piel de su bebé respire

  • Sin BPA

  • Paquete de 1, 80 % de materiales de origen vegetal*

  • 6 a 18 meses

Los orificios de ventilación grandes permiten que la piel del bebé respire

Los orificios de ventilación grandes permiten que la piel del bebé respire

Los orificios del escudo permiten que la piel de tu bebé respire y se mantenga más seca, para brindarle el máximo confort.

Tetina anatómica diseñada para un desarrollo bucal natural

Tetina anatómica diseñada para un desarrollo bucal natural

Nuestras tetinas anatómica están diseñadas con silicona suave para acompañar los movimientos musculares naturales de la boca, con el fin de reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello angosto está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Ultra Philips Avent están acreditados de manera independiente por la Oral Health Foundation. Fabricados con silicona 100% apta para alimentos, son más duraderos que las tetinas de caucho (látex) y están libres de BPA, BPS, ftalato, PVC e hidrocarburos aromáticos policíclicos.

A los bebés les encanta, con un 98 % de aceptación de las tetinas**

A los bebés les encanta, con un 98 % de aceptación de las tetinas**

Nuestras tetinas con textura de silicona están diseñadas para imitar la sensación del pecho de la madre. Cuando les preguntamos a las madres cómo les responden sus hijos, un promedio del 98% dijo que sus bebés aceptan los chupetes Ultra Philips Avent.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

245

Opiniones

98%

ha recomendado este producto

25/06/2020

Chile

Chile

Suave y ergonómico

es un chipete suave al tacto, permite que la piel de mi bebé respire y no se irrite, a diferencia de otros que usó y no funcionaron. Su caja hace que el proceso de higenización sea más rápido y práctico.

Ventajas

Ergonómico

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Fecha de uso 2019-05-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air

Fecha de uso 2019-05-25

25/06/2020

Chile

Chile

Muy bueno

Es liviano y lo aceptan muy bien los bebes, lo súper recomiendo

Ventajas

El largo de la tetina y su peso

Contras

Que no trae tapa o estuche individual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF244/22 Chupete Ultra Air

Fecha de uso 2020-05-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF244/22 Chupete Ultra Air

Fecha de uso 2020-05-24

22/06/2020

Chile

Chile

No genera confusión pezón/chupón

Estaba un poco reacia al utilizar chupete con mi bebe de 1 mes ya que doy pecho y tenia miedo que se generara confusión (chupete y el pezón) que es muy común en bebes tan pequeños. Para mi grata sorpresa no fue así! el chupete es super suave, anatomico y no deja marcas, ademas no interfirió en nada con mi lactancia. Cuando mi hijo quiere dormirse en el pecho, le ponemos el chupete y logra tener un sueño tranquilo y reparador. también le ha ayudado a sobrellevar los cólicos dándole consuelo. Nos a ayudado muchísimo lo recomiendo totalmente!

Ventajas

cómodo, ergonómico y accesible

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para chupete ultra air SCF458/12 chupete ultra air

Fecha de uso 2019-05-22

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para chupete ultra air SCF458/12 chupete ultra air

Fecha de uso 2019-05-22

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Piezas de plástico duras, sin incluir la tetina de silicona (enfoque de balance de masa).

  2. Basado en los resultados de una prueba realizada con consumidores estadounidenses en 2023 (n = 201).

  3. En la prueba de consumidores de EE. UU. de 2023, se confirma una aceptación del 98 % de la tetina texturizada Philips Avent usada en nuestros chupetes ultra (n=201).

  4. En comparación con los métodos de esterilización tradicionales (hervido) para chupetes.

  5. Por razones de higiene, reemplaza los chupetes después de 4 semanas de uso