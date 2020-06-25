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Permite que la piel de su bebé respire
Suave y transpirable gracias a sus grandes orificios de ventilación. 9 de cada 10 padres coinciden en que los chupetes ultra air de Philips Avent son cómodos para su bebé**. El alivio reconfortante siempre está al alcance, sin importar quién cuide al bebé. Ahora, con un 80 % de materiales de origen vegetal.*
Permite que la piel de su bebé respire
Sin BPA
paquete de 2, 80% de materiales de origen vegetal*
6 a 18 meses
Los orificios del escudo permiten que la piel de tu bebé respire y se mantenga más seca, para brindarle el máximo confort.
Nuestras tetinas anatómica están diseñadas con silicona suave para acompañar los movimientos musculares naturales de la boca, con el fin de reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello angosto está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Ultra Philips Avent están acreditados de manera independiente por la Oral Health Foundation. Fabricados con silicona 100% apta para alimentos, son más duraderos que las tetinas de caucho (látex) y están libres de BPA, BPS, ftalato, PVC e hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Nuestras tetinas con textura de silicona están diseñadas para imitar la sensación del pecho de la madre. Cuando les preguntamos a las madres cómo les responden sus hijos, un promedio del 98% dijo que sus bebés aceptan los chupetes Ultra Philips Avent.
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4.8
de 5
245
Opiniones
98%
ha recomendado este producto
Milisent
25/06/2020
Chile
Suave y ergonómico
es un chipete suave al tacto, permite que la piel de mi bebé respire y no se irrite, a diferencia de otros que usó y no funcionaron. Su caja hace que el proceso de higenización sea más rápido y práctico.
Ventajas
Ergonómico
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Fecha de uso 2019-05-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF544/10 Chupete Ultra Air
Fecha de uso 2019-05-25
Catcam
25/06/2020
Chile
Muy bueno
Es liviano y lo aceptan muy bien los bebes, lo súper recomiendo
Ventajas
El largo de la tetina y su peso
Contras
Que no trae tapa o estuche individual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF244/22 Chupete Ultra Air
Fecha de uso 2020-05-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF244/22 Chupete Ultra Air
Fecha de uso 2020-05-24
Camilin
22/06/2020
Chile
No genera confusión pezón/chupón
Estaba un poco reacia al utilizar chupete con mi bebe de 1 mes ya que doy pecho y tenia miedo que se generara confusión (chupete y el pezón) que es muy común en bebes tan pequeños. Para mi grata sorpresa no fue así! el chupete es super suave, anatomico y no deja marcas, ademas no interfirió en nada con mi lactancia. Cuando mi hijo quiere dormirse en el pecho, le ponemos el chupete y logra tener un sueño tranquilo y reparador. también le ha ayudado a sobrellevar los cólicos dándole consuelo. Nos a ayudado muchísimo lo recomiendo totalmente!
Ventajas
cómodo, ergonómico y accesible
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para chupete ultra air SCF458/12 chupete ultra air
Fecha de uso 2019-05-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para chupete ultra air SCF458/12 chupete ultra air
Fecha de uso 2019-05-22
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Piezas de plástico duras, sin incluir la tetina de silicona (enfoque de balance de masa).
Basado en los resultados de una prueba realizada con consumidores estadounidenses en 2023 (n = 201).
En la prueba de consumidores de EE. UU. de 2023, se confirma una aceptación del 98 % de la tetina texturizada Philips Avent usada en nuestros chupetes ultra (n=201).
En comparación con los métodos de esterilización tradicionales (hervido) para chupetes.
Por razones de higiene, reemplaza los chupetes después de 4 semanas de uso