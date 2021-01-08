Descontinuado
Asistencia técnica
SCF184/13
Descontinuado
Cuál es la diferencia entre el chupete anatómico avanzado de Philips Avent y los chupetes normales?
¿Cómo dejar de usar chupetes de Philips Avent?
¿Cómo puedo extraer el agua de un chupete Philips Avent?
Cómo comprobar la seguridad de un chupete Philips Avent
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
Cómo se debe introducir el chupete anatómico avanzado de Philips AVENT en la boca del niño?
¿Cómo limpio los chupetes Philips Avent?