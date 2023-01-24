Permite que la piel de su bebé respire
Suaves y transpirables gracias a sus grandes orificios de ventilación. 9 de cada 10 padres coinciden en que los chupetes ultra air de Philips Avent son cómodos para su bebé**. Además, brillan en la oscuridad, por lo que es fácil encontrarlos para brindar confort y alivio en todo momento. Ahora, con un 80 % de materiales de origen vegetal.*
Escudo que brilla en la oscuridad
Sin BPA
paquete de 2, 80% de materiales de origen vegetal*
Entre 0 y 6 meses
Los orificios del escudo permiten que la piel de tu bebé respire y se mantenga más seca, para brindarle el máximo confort.
Nuestras tetinas anatómica están diseñadas con silicona suave para acompañar los movimientos musculares naturales de la boca, con el fin de reducir el riesgo de maloclusión. La tetina de cuello angosto está diseñada para reducir la presión entre la lengua y el paladar. Los chupetes Ultra Philips Avent están acreditados de manera independiente por la Oral Health Foundation. Fabricados con silicona 100% apta para alimentos, son más duraderos que las tetinas de caucho (látex) y están libres de BPA, BPS, ftalato, PVC e hidrocarburos aromáticos policíclicos.
Nuestras tetinas con textura de silicona están diseñadas para imitar la sensación del pecho de la madre. Cuando les preguntamos a las madres cómo les responden sus hijos, un promedio del 98% dijo que sus bebés aceptan los chupetes Ultra Philips Avent.
4.8
de 5
62
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
NanaVF
24/01/2023
Chile
El mejor
A mi bebé le encantan los chupetes avent y este es el mejor porque brilla en la oscuridad y lo encontramos muy fácilmente en la noche.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/21 Chupete
Date of Use 2022-09-23
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/21 Chupete
Date of Use 2022-09-23
30/06/2020
Chile
Muy buen producto
Al principio fue el único que aceptó mi bebé. Son muy buenos y fácil de obtener.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete
Date of Use 2019-05-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete
Date of Use 2019-05-30
Ika1824
21/06/2020
Chile
Excelente
Excelente chupetes buena calidad y diseños fantásticos. No se filtra el ague en su interior como otros chupetes y hermosos diseños los ame!!!! Al igual que mi bebe jijib
Ventajas
Excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete
Date of Use 2019-05-20
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Ultra air SCF376/12 Chupete
Date of Use 2019-05-20
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Piezas de plástico duras, sin incluir la tetina de silicona (enfoque de balance de masa).
Basado en los resultados de una prueba realizada con consumidores estadounidenses en 2023 (n = 201).
En la prueba de consumidores de EE. UU. de 2023, se confirma una aceptación del 98 % de la tetina texturizada Philips Avent usada en nuestros chupetes ultra (n=201).
En comparación con los métodos de esterilización tradicionales (hervido) para chupetes.
Por razones de higiene, reemplaza los chupetes después de 4 semanas de uso