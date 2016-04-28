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Descontinuado

Auriculares intrauditivos

SHE3800WT/00

4.7

| (6) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Disponible en

Negro
Negro
Turquesa profundo
Turquesa profundo
Verde
Verde
Violeta
Violeta

Graves extra

Los coloridos y compactos SHE3800 encierran mucho potencial con sus parlantes eficientes que ofrecen graves ultradinámicos. Los auriculares suaves con insertos de tubo ovalados garantizan un ajuste ergonómico.

Ver todos los beneficios

Auriculares compactos con tubo de sonido ovalado

Graves extra

  • Blanco

Tubo de sonido ovalado ergonómico para un ajuste realmente cómodo

La forma ovalada del tubo de sonido se basa en la amplia investigación sobre el oído humano. La forma ergonómica, diseñada para adaptarse a cualquier oreja cómodamente, garantiza un ajuste perfecto y una comodidad total para disfrutar de la música.

El sistema de protección de cable reforzado aumenta la duración y la conectividad

Para prolongar la vida útil de tus audífonos, una suave goma en la conexión entre el cable y los audífonos protege la conexión frente a daños debidos al plegado frecuente.

Los controladores eficientes de 8,6 mm ofrecen un sonido claro y preciso

Los controladores eficientes de 8,6 mm ofrecen un sonido claro y preciso

Los controladores de altavoz de 8,6 mm pequeños y eficientes ofrecen un sonido claro para que puedas disfrutar de una calidad de audición mejorada en cualquier lugar.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

6

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

28/04/2016

Chile

Chile

Comprador verificado

Compacto, pequeño, discreto pero sorprende la potencia de los audífonos

Me gusta los sonidos claros, me sorprendió que por ser de precio económico tuvieran una potencia y calidad de sonido muy similar a equipos hi fi. Es notable que mientras lo usas al paso del tiempo te acostumbras a llevarlos puestos y luego te olvidas que están ahi y solo te dejas llevar por la música que escuchas. Si te quedas dormido no incomodan, ya que por su tamaño reducido no tendras molestia alguna por tenerlos puestos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHE3800BK Audífonos intrauditivos

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16/04/2016

España

España

Exelente sonido

Además de aislar el sonido, se sienten muy cómodos y suenan genial!!!

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Esta reseña se realizó para SHE3800WT Auriculares intrauditivos

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Esta reseña se realizó para SHE3800WT Auriculares intrauditivos

12/04/2018

Argentina

Argentina

Los auriculares perfectos

Son los mejores auriculares que he tenido. Perfecto todo: la textura, el color, el sonido envolvente es ideal. Me costó mucho encontrar un auricular como este. Altamente recomendable.

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Esta reseña se realizó para SHE3800BK Audífonos intrauditivos

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