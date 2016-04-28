Descontinuado
Disponible en
Graves extra
Los coloridos y compactos SHE3800 encierran mucho potencial con sus parlantes eficientes que ofrecen graves ultradinámicos. Los auriculares suaves con insertos de tubo ovalados garantizan un ajuste ergonómico.
Blanco
La forma ovalada del tubo de sonido se basa en la amplia investigación sobre el oído humano. La forma ergonómica, diseñada para adaptarse a cualquier oreja cómodamente, garantiza un ajuste perfecto y una comodidad total para disfrutar de la música.
Para prolongar la vida útil de tus audífonos, una suave goma en la conexión entre el cable y los audífonos protege la conexión frente a daños debidos al plegado frecuente.
Los controladores de altavoz de 8,6 mm pequeños y eficientes ofrecen un sonido claro para que puedas disfrutar de una calidad de audición mejorada en cualquier lugar.
4.7
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Harry32
28/04/2016
Chile
Comprador verificado
Compacto, pequeño, discreto pero sorprende la potencia de los audífonos
Me gusta los sonidos claros, me sorprendió que por ser de precio económico tuvieran una potencia y calidad de sonido muy similar a equipos hi fi. Es notable que mientras lo usas al paso del tiempo te acostumbras a llevarlos puestos y luego te olvidas que están ahi y solo te dejas llevar por la música que escuchas. Si te quedas dormido no incomodan, ya que por su tamaño reducido no tendras molestia alguna por tenerlos puestos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3800BK Audífonos intrauditivos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3800BK Audífonos intrauditivos
Nico94
16/04/2016
España
Exelente sonido
Además de aislar el sonido, se sienten muy cómodos y suenan genial!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3800WT Auriculares intrauditivos
Sí, recomiendo este producto
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Lugorion
12/04/2018
Argentina
Los auriculares perfectos
Son los mejores auriculares que he tenido. Perfecto todo: la textura, el color, el sonido envolvente es ideal. Me costó mucho encontrar un auricular como este. Altamente recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3800BK Audífonos intrauditivos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHE3800BK Audífonos intrauditivos