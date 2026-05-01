ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del envase
  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del envase

Descontinuado

Auriculares para niños

SHK1030/00

Diseñado para los niños

Para los pequeños amantes de la música que disfrutan de sus canciones en cualquier parte, los auriculares Philips SHK1030 cuentan con un diseño creado especialmente para los niños. Esto quiere decir que siempre tendrán un ajuste perfecto y cómodo durante su desarrollo, con un volumen limitado a 85 dB para disfrutar de forma segura.

Ver todos los beneficios

Tamaño adaptado para niños, volumen máximo limitado

Diseñado para los niños

  • Supraurales

  • Azul y verde

Banda sujetadora ergonómica y ajustable que se adapta al crecimiento del niño

Banda sujetadora ergonómica y ajustable que se adapta al crecimiento del niño

La sencilla banda sujetadora ergonómica es totalmente ajustable para que se adapte cómodamente a la cabeza de cualquier niño a medida que crece.

Volumen máximo limitado a 85 dB para disfrutar de la música de manera segura

Con los auriculares para niños puedes estar tranquilo, ya que los niveles de volumen son seguros para ellos. El volumen se ha ajustado con un límite máximo de 85 dB para que disfruten de manera segura.

Los parlantes con controlador de neodimio de 32 mm ofrecen un sonido puro y equilibrado

Los parlantes con controlador de neodimio de 32 mm ofrecen un sonido puro y equilibrado

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.