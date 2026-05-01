Descontinuado
SHM1900/00
Conversaciones nítidas, diseño ligero
Los Philips SHM1900 son unos auriculares supraaurales ligeros para PC que proporcionan una comodidad máxima.
Supraurales
Cambiá fácilmente entre la PC y la computadora portátil con el adaptador 2 en 1.
El soporte de fácil ajuste garantiza que el micrófono esté siempre ubicado correctamente para grabar tu voz.
Diseño supraaural para proporcionar la comodidad y el ajuste óptimos. El diseño supraaural también bloquea el ruido exterior para ofrecer una experiencia de audición intensa.
Opiniones