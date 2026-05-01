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Descontinuado

Auriculares de PC

SHM1900/00

Conversaciones nítidas, diseño ligero

Los Philips SHM1900 son unos auriculares supraaurales ligeros para PC que proporcionan una comodidad máxima.

Ver todos los beneficios

Conversaciones nítidas, diseño ligero

  • Supraurales

El adaptador 2 en 1 funciona en PC y computadora portátil

Cambiá fácilmente entre la PC y la computadora portátil con el adaptador 2 en 1.

El micrófono está ubicado en el lugar ideal para realizar grabaciones de voz

El soporte de fácil ajuste garantiza que el micrófono esté siempre ubicado correctamente para grabar tu voz.

Estilo supraaural para proporcionar la comodidad, el ajuste y el aislamiento del ruido óptimos

Diseño supraaural para proporcionar la comodidad y el ajuste óptimos. El diseño supraaural también bloquea el ruido exterior para ofrecer una experiencia de audición intensa.

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