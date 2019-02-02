Descontinuado
Salida de sonido potente
Auriculares con controladores de parlante resistentes que ofrecen un potente rendimiento acústico
Tonos medios claros
Las almohadillas de terciopelo y los auriculares ergonómicos te ofrecen más comodidad y más horas de entretenimiento.
Los auriculares "full-size" no solo cubren toda la oreja para conseguir una mejor calidad de sonido, sino que además proporcionan espacio para un controlador más grande y de mayor rendimiento.
Auricular reversible para escuchar con un solo oído
4.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
Reflej0
02/02/2019
Argentina
Excelentes tras 7 años de uso
Excelentes auriculares tras 7 años de uso, la banda se rompió innumerables veces pero por el uso, las caídas y a partir de bastante tiempo. Se escuchan perfecto, nunca un problema, el cable no se rompió con el uso y eso que sufrió tironeos. No pierden la comodidad tras bastantes horas de uso prolongado, sinceramente uno de los mejores auriculares de Philips comparandolos con el SHP1900 y SHP2500 en Argentina.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2700 Auriculares estéreo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2700 Auriculares estéreo
Reflejo
11/07/2014
Argentina
Excelentes Auriculares, ningún defecto.
Llevo 2 años con estos auriculares y no me han traido ningun problema. Si bien la calidad y el volumen dependen del dispositivo de donde se emite el sonido, PC, MP3, Celular, etc; este auricular me dio buenos resultados en todos los ambitos. Los materiales que lo componen, no son frágiles, resistieron 2 años de uso intensivo en la PC así como caidas, golpes, etc. No produce incomodidad de uso, se ajustan a la cabeza y tienen un cable bastante largo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2700 Auriculares estéreo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHP2700 Auriculares estéreo