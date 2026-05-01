Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves

El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips, te garantizan una perfecta adaptación y más comodidad. Previenen la pérdida de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas para acoplarse perfectamente a la zona de la oreja.