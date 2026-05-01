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Descontinuado

Auriculares estéreo

SHP5401/00

Para dentro y fuera de casa

Auriculares estéreo livianos y potentes. Ofrecen comodidad, un sonido de gran potencia y pueden usarse tanto dentro como fuera de la casa.

Ver todos los beneficios

Para dentro y fuera de casa

  • Para interiores y exteriores

Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves

El formato especial y los excelentes materiales de las almohadillas de estos audífonos Philips, te garantizan una perfecta adaptación y más comodidad. Previenen la pérdida de sonido y mejoran el rendimiento de graves. Las almohadillas están diseñadas para acoplarse perfectamente a la zona de la oreja.

El diseño liviano optimiza la comodidad para un uso prolongado.

Los materiales durables, livianos y de alta calidad de estos audífonos Philips mejoran la comodidad para usarlos por más tiempo.

El cable unilateral evita enredos y ofrece mayor comodidad

El cable se conecta en un solo extremo, lo que reduce considerablemente el riesgo de enredos y simplifica el guardado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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