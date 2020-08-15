Descontinuado
SHQ1255TBK/00
Ponlos a prueba
Los SHQ1255 ultraligeros son tus perfectos compañeros de entrenamiento en el gimnasio o al correr. Los audífonos resistentes garantizan unos graves potentes y un ajuste cómodo.
Controladores de 13.6 mm/semicerrados
Soporte para las orejas
Los potentes controladores de 13.6 mm ofrecen música con enorme potencia, con graves profundos y dinámicos para que mantengas la motivación y no pares. Los controladores de máxima calidad garantizan una experiencia de sonido vívida, para que mantengas el ritmo de cualquier entrenamiento.
Mantente conectado. El micrófono integrado y los controles de pista (IPX2) te permiten cambiar la música o responder a las llamadas rápida y fácilmente mientras entrenas.
Estos audífonos ActionFit no bloquean el sonido, por lo que puedes seguir atento a tu entorno y estar seguro, especialmente cuando te ejercitas al aire libre. La plataforma acústica abierta proporciona un sonido de calidad sin cubrir el mundo a tu alrededor.
1.0
de 5
1
Resumen
15/08/2020
Chile
Desperdicie mi dinero
Los elegí porque se veían cómodos y ergonómicos, me confié por experiencia previa con otros artículos de la marca, no obstante, no hicieron mas que lesiones en mis orejas luego de un uso de no mas de una hora, sin dejar atrás su escasa calidad sonora...estoy sumamente decepcionado.
Ventajas
Cable tiene buena longitud
Contras
Suenan mal, son incomodos y no los puedo usar
Esta reseña se realizó para SHQ1255TBK Auriculares deportivos con micrófono
Fecha de uso 2020-07-14
Esta reseña se realizó para SHQ1255TBK Auriculares deportivos con micrófono
Fecha de uso 2020-07-14