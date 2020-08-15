ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del envase
  • Imagen principal
  • Fotografía del envase
  • Imagen principal

Descontinuado

ActionFitAuriculares deportivos con micrófono

SHQ1255TBK/00

1

| (1) Resumen

Ponlos a prueba

Los SHQ1255 ultraligeros son tus perfectos compañeros de entrenamiento en el gimnasio o al correr. Los audífonos resistentes garantizan unos graves potentes y un ajuste cómodo.

Ver todos los beneficios

Resistentes al sudor

Ponlos a prueba

  • Controladores de 13.6 mm/semicerrados

  • Soporte para las orejas

Controladores de 13,6 mm que entregan un sonido potente

Los potentes controladores de 13.6 mm ofrecen música con enorme potencia, con graves profundos y dinámicos para que mantengas la motivación y no pares. Los controladores de máxima calidad garantizan una experiencia de sonido vívida, para que mantengas el ritmo de cualquier entrenamiento.

Controla la música y responde a las llamadas mientras entrenas

Mantente conectado. El micrófono integrado y los controles de pista (IPX2) te permiten cambiar la música o responder a las llamadas rápida y fácilmente mientras entrenas.

El diseño acústico abierto te permite estar atento a tus alrededores

Estos audífonos ActionFit no bloquean el sonido, por lo que puedes seguir atento a tu entorno y estar seguro, especialmente cuando te ejercitas al aire libre. La plataforma acústica abierta proporciona un sonido de calidad sin cubrir el mundo a tu alrededor.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

1.0

de 5

1

Resumen

5
4
3
2

15/08/2020

Chile

Chile

Desperdicie mi dinero

Los elegí porque se veían cómodos y ergonómicos, me confié por experiencia previa con otros artículos de la marca, no obstante, no hicieron mas que lesiones en mis orejas luego de un uso de no mas de una hora, sin dejar atrás su escasa calidad sonora...estoy sumamente decepcionado.

Ventajas

Cable tiene buena longitud

Contras

Suenan mal, son incomodos y no los puedo usar

Esta reseña se realizó para SHQ1255TBK Auriculares deportivos con micrófono

Fecha de uso 2020-07-14

Esta reseña se realizó para SHQ1255TBK Auriculares deportivos con micrófono

Fecha de uso 2020-07-14

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.