Descontinuado
Ideales para hacer deportes
Con su soporte para orejas ajustable, los SHQ3200 livianos y resistentes al sudor te permiten concentrarte en cualquier actividad física que hagas, sin perder la motivación. De no ser por el increíble sonido que te mantiene andando, no te darías cuneta de que están ahí.
ActionFit
Soporte para las orejas
Morado
Los audífonos ActionFit, con su exclusivo gancho para oreja ajustable, aseguran el ajuste máximo que es seguro, pero cómodo. Solo gancha los audífonos en tus orejas y desliza el gancho ajustable hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo cómodamente en tu oreja con cuidado. Ahora estás listo para conquistar cualquier ejercicio o terreno, tus audífonos están encendidos, sin importar lo que suceda.
Los audífonos ActionFit vienen con clip y funda para un control sencillo de los cables y un almacenamiento seguro. Disfruta un ejercicio sin enredos con el clip, después guarda tus audífonos en la funda respirable. ¡No sufras!
Los audífonos ActionFit cuentan con controladores de 9 mm finamente sintonizados que están diseñados especialmente para generar un excelente sonido. El sonido puro y poderoso en el que te sumergirás fácilmente durante tus ejercicios y que aprovecharás al máximo para tu música y tus movimientos.
4.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
martikads
04/12/2013
España
comodidad
comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja