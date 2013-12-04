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Descontinuado

ActionFitAudífonos deportivos con gancho para la oreja

SHQ3200PP/10

4

| (1) Resumen | 100% ha recomendado este producto

Ideales para hacer deportes

Con su soporte para orejas ajustable, los SHQ3200 livianos y resistentes al sudor te permiten concentrarte en cualquier actividad física que hagas, sin perder la motivación. De no ser por el increíble sonido que te mantiene andando, no te darías cuneta de que están ahí.

Ver todos los beneficios

Con soporte para orejas regulable para un ajuste seguro

Ideales para hacer deportes

  • ActionFit

  • Soporte para las orejas

  • Morado

Gancho para oreja exclusivo y ajustable para un ajuste seguro

Gancho para oreja exclusivo y ajustable para un ajuste seguro

Los audífonos ActionFit, con su exclusivo gancho para oreja ajustable, aseguran el ajuste máximo que es seguro, pero cómodo. Solo gancha los audífonos en tus orejas y desliza el gancho ajustable hacia arriba o hacia abajo para ajustarlo cómodamente en tu oreja con cuidado. Ahora estás listo para conquistar cualquier ejercicio o terreno, tus audífonos están encendidos, sin importar lo que suceda.

Clip sujetador de cables y funda protectora para uso y almacenamiento sencillo

Los audífonos ActionFit vienen con clip y funda para un control sencillo de los cables y un almacenamiento seguro. Disfruta un ejercicio sin enredos con el clip, después guarda tus audífonos en la funda respirable. ¡No sufras!

Excelente sonido generado por controladores de 9 mm

Excelente sonido generado por controladores de 9 mm

Los audífonos ActionFit cuentan con controladores de 9 mm finamente sintonizados que están diseñados especialmente para generar un excelente sonido. El sonido puro y poderoso en el que te sumergirás fácilmente durante tus ejercicios y que aprovecharás al máximo para tu música y tus movimientos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 5

1

Resumen

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

comodidad

comodidad para correr, tiene un diseño bonito y se oye perfectamente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ActionFit SHQ3200WT Auriculares deport., gancho para oreja

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